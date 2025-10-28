Grazzanise: Aeroporto al centro del piano di sviluppo campano

La riqualificazione strategica dell’aeroporto di Grazzanise, integrato in un sistema aeroportuale regionale più ampio, emerge come fulcro di un ambizioso piano di sviluppo per la Campania, delineato come priorità assoluta per il candidato Edmondo Cirielli.

Questo progetto, condiviso e sostenuto con forza da Matteo Salvini, ambisce a plasmare la regione in un modello di crescita sostenibile per l’intero Mezzogiorno.

L’iniziativa si fonda sul riconoscimento del ruolo cruciale dell’aeroporto di Grazzanise all’interno di una rete infrastrutturale complessa e interconnessa.

La sua inclusione nel Piano Nazionale Aeroportuale (PNA) per il 2025, ottenuta grazie all’intervento del Governo Meloni, ne definisce un assetto duale, civile e militare, aspetto cruciale che testimonia la visione strategica di lungimiranza.

Contrasta nettamente con un passato caratterizzato da una carenza di azioni concrete da parte delle amministrazioni regionali precedenti.

L’aeroporto di Grazzanise non si configura semplicemente come un’alternativa per ridurre il carico di traffico aereo su Capodichino, bensì come un motore propulsivo per la creazione di un sistema infrastrutturale avanzato.

La sua integrazione con la stazione Alta Velococità Napoli-Afragola attraverso collegamenti efficienti e capillari rappresenta un passo fondamentale per incentivare la mobilità sostenibile e l’accessibilità del territorio.

La visione complessiva proietta la Campania verso un futuro aeroportuale articolato su tre nodi principali: Grazzanise, Salerno Costa d’Amalfi Cilento e Napoli.

Questo sistema, progettato per alleggerire la pressione su Capodichino, oggi gravata da un flusso crescente di traffico turistico e passeggeri, mira a ottimizzare le risorse, migliorare la connettività e stimolare lo sviluppo economico diffuso.

La diversificazione degli aeroporti regionali non solo aumenta la resilienza del sistema, ma apre anche nuove opportunità per lo sviluppo di settori chiave come il turismo, il commercio e la logistica, contribuendo a ridurre le disparità territoriali e a promuovere una crescita equilibrata per l’intera regione.

L’obiettivo finale è trasformare la Campania in un polo di eccellenza aeroportuale, capace di competere a livello nazionale e internazionale, generando occupazione, attrarre investimenti e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.