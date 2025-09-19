Guida libero: svolta nell’inchiesta Ferraro, Riesame revoca gli arresti

Il ritorno in libertà di Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo e figura di spicco di Forza Italia in provincia di Caserta (sospeso dagli incarichi partitici), segna una svolta significativa nel complesso scenario giudiziario emerso dall’inchiesta sul cosiddetto sistema Ferraro.

L’ordinanza di Riesame di Napoli, che ha revocato gli arresti domiciliari, rappresenta un atto di revisione che solleva interrogativi sulla solidità delle accuse mosse a Guida nell’ambito di un’indagine che ha scoperchiato un intricato meccanismo di corruzione e scambio di favori nel settore degli appalti pubblici.

L’inchiesta, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha messo a fuoco un sistema perverso in cui l’imprenditore Nicola Ferraro, figura centrale e già condannato per concorso esterno in associazione a delinquenza di stampo mafioso (la cui posizione processuale è tuttora in divenire), avrebbe orchestrato un giro di tangenti e voti in cambio di appalti.

La figura di Ferraro, elemento nevralgico dell’associazione, è attualmente detenuta in carcere in attesa di giudizio per i reati contestati.

Le accuse specifiche rivolte a Guida ruotano attorno a un presunto accordo elettorale: l’imprenditore Ferraro avrebbe fornito un sostegno determinante alla campagna elettorale provinciale di Guida, in cambio dell’aggiudicazione dell’appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune di Arienzo.

I difensori di Guida, gli avvocati Paolo Falco e Renato Jappelli, avevano contestato l’ordinanza di custodia cautelare sostenendo la mancanza di elementi probatori sufficienti a configurare un quadro di colpevolezza.

La decisione del Riesame, sebbene provvisoria e soggetta a successiva motivazione (attesa entro 45 giorni), sembra avvalorare queste argomentazioni, aprendo a una potenziale revisione del quadro accusatorio.

La decisione del Riesame non si limita a riguardare Guida.

Un altro episodio significativo è l’attenuazione della posizione di Giuseppe Rea, un altro imprenditore coinvolto nell’inchiesta.

I giudici napoletani hanno disposto per Rea la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, limitando la contestazione di responsabilità all’episodio relativo alla gara indetta dall’Asl di Caserta.

Anche l’ex manager Amedeo Blasotti è indagato in relazione a questa specifica vicenda.

L’intero iter giudiziario, con le sue revoche, le modifiche di regime cautelare e le imminenti motivazioni, mette in luce la complessità di un’inchiesta che interseca la politica locale, il mondo degli appalti e i sospetti legami con la criminalità organizzata.

Il caso solleva interrogativi cruciali sulla trasparenza dei processi decisionali nell’assegnazione degli appalti pubblici, sul ruolo delle istituzioni locali e sulla necessità di rafforzare i controlli per prevenire e contrastare fenomeni di corruzione che minano la fiducia dei cittadini e danneggiano il tessuto sociale ed economico del territorio.

La vicenda si configura, pertanto, come un tassello di un quadro più ampio che richiede un’analisi approfondita e un impegno costante per il ripristino della legalità e della correttezza nell’amministrazione della cosa pubblica.