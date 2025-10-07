HIV a Napoli: Nuovo Centro Integrato per Prevenzione e Cura

Un Nuovo Modello Integrato per la Prevenzione e la Cura dell’HIV a Napoli: Un’Iniziativa di Comunità e Sanità PubblicaNapoli si distingue per l’introduzione di un innovativo centro di riferimento integrato dedicato alla prevenzione, diagnosi e gestione dell’infezione da HIV.

Questa iniziativa, che si svilupperà fino al 2026, rappresenta una risposta concreta alle criticità emerse nel territorio campano e un esempio virtuoso di collaborazione tra il terzo settore e la sanità pubblica, con l’ambizione di essere replicabile a livello nazionale.

Il progetto, finanziato dal Community Award Program di Gilead Sciences, affianca un approccio comunitario, con servizi offerti in locali facilmente accessibili presso la sede di Antinoo Arcigay Napoli, a un contesto ospedaliero all’interno dell’Ospedale Cotugno, centro di riferimento nazionale per le malattie infettive.

Questo duplice posizionamento mira a superare le barriere tradizionali, favorendo l’accesso a servizi essenziali per una popolazione eterogenea.

Affrontare le Sfide e Potenziare la PrevenzioneLa Campania si confronta con un’incidenza di nuovi casi di HIV tra le più elevate d’Italia, aggravata da diagnosi spesso tardive.

Questa situazione è il risultato di una combinazione di fattori, tra cui una limitata disponibilità di punti di screening, la persistenza dello stigma associato alla malattia e una scarsa consapevolezza sulle strategie di prevenzione, inclusa la profilassi pre-esposizione (PrEP).

A ciò si aggiunge la mancanza di un adeguato supporto per le persone che vivono con l’HIV, che si trovano ad affrontare sfide mediche, pratiche ed emotive.

Il nuovo centro di riferimento si propone di affrontare queste criticità attraverso un modello integrato che include:* Accesso Rapido alla PrEP: Riduzione drastica dei tempi di attesa, portando la consulenza e la prescrizione di PrEP direttamente nella sede di Antinoo Arcigay Napoli.

* Screening Diagnostico Ampliato: Offerta di test rapidi per HIV, sifilide ed epatite C, abbinati a un counseling strutturato da parte di personale sanitario e persone con esperienza vissuta (peer support).

* Supporto Integrato: Offerta di supporto medico, pratico ed emotivo-relazionale a persone con nuova diagnosi di HIV, attraverso incontri di gruppo e percorsi individualizzati.

Un Modello di Collaborazione per il FuturoL’iniziativa mira a incrementare significativamente il numero di test HIV/IST effettuati, a ridurre i tempi di attesa per la PrEP e a migliorare la qualità della vita delle persone che vivono con l’HIV.

L’aspetto innovativo risiede nell’integrazione del peer support, con persone che hanno vissuto in prima persona l’esperienza dell’HIV, nel percorso di cura e prevenzione.

La Dott.ssa Viviana Rizzo, infettivologa e coordinatrice del progetto per conto dell’Ospedale Cotugno, sottolinea l’importanza di questa collaborazione, che unisce l’esperienza clinica dell’ospedale con l’approccio comunitario di Antinoo Arcigay Napoli.

Questa sinergia consente di offrire risposte tempestive ed efficaci, promuovendo un modello di salute pubblica più inclusivo e centrato sui bisogni reali delle persone.

L’obiettivo finale è quello di documentare i risultati ottenuti e di condividerli con la comunità scientifica, al fine di rendere il modello replicabile in altre realtà territoriali, contribuendo a un futuro in cui la prevenzione e la cura dell’HIV siano accessibili a tutti.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno di Gilead, che dal 2011 sostiene progetti di ricerca e assistenza in Italia, promuovendo l’innovazione e migliorando la qualità di vita delle persone affette da malattie infettive, oncologiche ed ematologiche.