Il Tulipano a New York: l’inclusione italiana al centro delle Nazioni Unite

La Cooperativa Sociale Il Tulipano, un esempio emblematico di innovazione nel campo dell’inclusione, ha ricevuto un prestigioso invito a rappresentare l’Italia alla conferenza delle Nazioni Unite a New York. Il riconoscimento sottolinea l’efficacia delle sue pratiche inclusive, sviluppate all’interno del Parco Archeologico di Pompei, e ne consacra il modello come un punto di riferimento a livello globale.Il cuore pulsante di questa iniziativa è ‘Parvula Domus’, una fattoria culturale e sociale incastonata nell’anello extra moenia del sito archeologico. Questa area, un connubio straordinario di bellezza naturale e testimonianza storica, ospita percorsi di autonomia dedicati a ragazzi e giovani adulti, con l’obiettivo primario di favorire l’inserimento lavorativo e la piena inclusione sociale.Le attività svolte all’interno di ‘Parvula Domus’ sono molteplici e articolate. I giovani del Tulipano si dedicano alla cura degli orti sociali, coltivando frutta e verdura che vengono poi trasformate in conserve artigianali. Gestiscono un apiario, offrendo laboratori didattici sull’apicoltura e promuovendo un’educazione sensibile alla bellezza del verde e alla salvaguardia della biodiversità, accogliendo gruppi scolastici e associazioni locali.L’impegno di Il Tulipano non si limita al Parco Archeologico. Da anni la cooperativa promuove e realizza percorsi di fruizione inclusiva di luoghi di cultura e musei, progettati per accogliere persone di ogni età e abilità, valorizzando l’unicità di ciascuno e offrendo opportunità di apprendimento e socializzazione in contesti stimolanti e accessibili.”Questo riconoscimento a New York,” ha affermato Giovanni Minnucci, presidente della Cooperativa Sociale Il Tulipano, “è un momento cruciale che attesta il valore di un approccio innovativo nel welfare culturale. Il nostro obiettivo è creare traiettorie di vita che consentano a persone con autismo e/o disabilità cognitiva di raggiungere l’autonomia, non solo a livello sociale, ma soprattutto professionale. Vogliamo offrire opportunità concrete, che permettano ai nostri giovani di esprimere il loro potenziale e di trovare una loro dimensione all’interno di progetti significativi.”Il modello di Il Tulipano rappresenta un circolo virtuoso in cui fragilità e resilienza si incontrano e si rafforzano reciprocamente. Il Parco Archeologico di Pompei, luogo simbolo della storia e della memoria, si trasforma in un laboratorio di inclusione, dove giovani con disabilità si prendono cura del patrimonio culturale e naturale, valorizzandolo con il loro lavoro e la loro passione.‘Parvula Domus’ funge da ponte tra la città antica e la città moderna, creando connessioni significative e dimostrando che la cultura, la natura e l’inclusione sociale possono coesistere e prosperare, contribuendo a uno sviluppo sostenibile e a una società più equa e accogliente. Il successo di questa iniziativa testimonia la potenza di un approccio olistico che mette al centro la persona e il suo potenziale, creando opportunità di crescita personale e professionale in un contesto di bellezza e di significato.