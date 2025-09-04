Incendio a Capodrise: fiamme divorano una villetta, vigili al lavoro

Nel cuore della notte, l’allarme ha scosso la quiete di Capodrise, in provincia di Caserta.

Una squadra dei Vigili del Fuoco, immediatamente mobilitata dal Comando Provinciale, si è diretta verso via Fratelli Bandiera, dove un incendio di vaste proporzioni divampava in una villetta a due piani.

La chiamata, tempestiva, ha richiesto l’intervento dei pompieri della sede centrale, i quali, giunti sul luogo, hanno constatato la gravità della situazione: le fiamme, alimentate da un rapido innesco, avevano già inglobato l’intera struttura, compromettendone l’integrità strutturale e provocando parziali crolli di elementi murari.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato e mirato.

La priorità assoluta è stata garantire l’evacuazione dei residenti, fortunatamente tutti sani e salvi, che, presi dal panico, si erano già messi in salvo al primo manifestarsi del rogo.

La squadra, guidata dal dirigente di turno, ha operato in condizioni di elevata difficoltà, dovute alla fitta presenza di materiali combustibili all’interno dell’abitazione e alla rapida propagazione delle fiamme, alimentata presumibilmente da una combinazione di fattori, tra cui la presenza di imballaggi e mobili in plastica, spesso presenti nelle abitazioni moderne.

L’azione di spegnimento è stata caratterizzata da un approccio strategico, volto a contenere l’incendio e a prevenirne la propagazione alle adiacenti proprietà immobiliari, un rischio concreto, data la vicinanza tra le abitazioni.

I pompieri hanno utilizzato getti d’acqua ad alta pressione, supportati da schiume speciali, capaci di raffreddare rapidamente le superfici e soffocare le fiamme in modo più efficace rispetto all’acqua pura, minimizzando i danni strutturali collaterali.

L’indagine sulle cause dell’incendio, affidata alla squadra di esperti del Comando Provinciale, è già in corso.

Nonostante la rapidità dell’intervento, la distruzione è considerevole e richiederà un’analisi approfondita per determinare se si tratti di un incidente domestico, un cortocircuito elettrico, o, più raramente, un atto doloso.

La vicenda sottolinea l’importanza cruciale di sistemi di allarme antincendio funzionanti, di una manutenzione regolare degli impianti elettrici e di una pianificazione di evacuazione familiare in caso di emergenza.

L’episodio servirà anche come monito per la comunità, promuovendo campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione incendi e sulla sicurezza domestica.