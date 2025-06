Incendio a Forino: Zio e nipote feriti, devastato capannone.

Un inferno di fiamme ha inghiottito un capannone industriale a Forino, in provincia di Avellino, scatenando una drammatica emergenza che ha messo a dura prova le risorse operative dei Vigili del Fuoco e ha colpito duramente due imprenditori locali. L’incendio, divampato nel tardo pomeriggio di ieri, ha rapidamente trasformato la struttura, destinata a deposito merci, in una fornace, alimentato da un carico consistente di materiali infiammabili.La vicenda ha assunto toni ancora più drammatici quando i proprietari, legati da un rapporto di parentela – zio e nipote – hanno tentato un intervento diretto per arginare la furia inarrestabile delle fiamme. Questo atto di coraggio, sebbene lodevole, si è concluso con conseguenze fisiche: entrambi gli uomini hanno riportato ustioni di diversa gravità. L’uomo di 45 anni è stato prontamente trasferito in un centro specializzato a Napoli, dove riceve cure adeguate, sebbene le sue condizioni non destino particolare preoccupazione.La devastazione non si è limitata alla struttura stessa. L’incendio ha coinvolto anche un autocarro, un’autovettura e un motociclo, oltre a un numero imprecisato di cassette in plastica, ampiamente utilizzate per il trasporto di prodotti agricoli freschi, come frutta e verdura. La perdita di queste merci rappresenta un duro colpo per l’attività commerciale, un ulteriore elemento di sofferenza in una situazione già drammatica.Le operazioni di spegnimento, condotte con notevole impegno da due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti sia dal Comando provinciale che dal Distaccamento di Montella, si sono protratte per diverse ore, protratte fino alle prime ore della mattinata successiva. I soccorritori hanno dovuto affrontare una situazione complessa, caratterizzata da fiamme alte e intense, e dalla necessità di evitare il coinvolgimento di ulteriori edifici circostanti.Le prime indagini, condotte con scrupolo dai Carabinieri della locale Stazione, suggeriscono che l’incendio potrebbe essere originato nel sottotetto del capannone. L’ipotesi di un corto circuito o di una dispersione termica non è stata esclusa, ma gli investigatori stanno vagliando ogni possibile causa, inclusa quella di natura accidentale o dolosa. L’accertamento delle responsabilità, al di là del danno materiale subito, si preannuncia cruciale per comprendere appieno la dinamica degli eventi e per evitare il ripetersi di simili tragedie. L’evento sottolinea, inoltre, la necessità di un’attenta revisione delle misure di sicurezza antincendio in strutture industriali e commerciali, per tutelare la vita delle persone e il patrimonio economico del territorio.