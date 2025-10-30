Incendio a Nola: appartamento distrutto, 3 feriti lievi

Un violento incendio ha scosso questa mattina la tranquilla comunità di Nola, in provincia di Napoli, devastando un appartamento situato al piano terra di via Pepe, al numero 5, nel quartiere Gescal.

L’emergenza, prontamente gestita dalle autorità, ha portato all’evacuazione precauzionale dell’intero condominio, un complesso residenziale composto da quindici unità abitative.

Le fiamme, la cui origine è ancora oggetto di accertamenti, si sono propagate con rapidità, alimentate probabilmente da materiali facilmente infiammabili.

L’appartamento da cui si ritiene sia partito l’incendio ha subito danni irreparabili, riducendosi a una struttura incombusto, testimonianza muta della violenza del rogo.

Tre residenti sono stati assistiti sul posto da un’ambulanza del 118, per lievi intossicazioni da fumo e stato di shock emotivo.

Un quarto cittadino, manifestando sintomi più evidenti, è stato trasportato in ospedale a Nola per ulteriori accertamenti, sebbene le sue condizioni non destino preoccupazioni per la sua vita.

Sul luogo dell’incendio hanno operato con tempestività e professionalità i vigili del fuoco, che hanno lavorato duramente per domare le fiamme e scongiurare un ulteriore propagazione ai piani superiori e alle abitazioni limitrofe.

Il loro intervento è stato fondamentale per contenere l’emergenza e garantire la sicurezza dei residenti.

La sezione radiomobile dei Carabinieri di Nola, supportata dalla stazione di San Gennaro Vesuviano, ha collaborato attivamente con i vigili del fuoco, assicurando il perimetro di sicurezza e coordinando le operazioni di soccorso.

Sono in corso approfondite indagini per accertare le cause del disastro.

Le ipotesi al vaglio spaziano da un corto circuito a una possibile negligenza nell’uso di apparecchiature elettriche o stufe, ma al momento non sono state formulate conclusioni definitive.

L’episodio ha profondamente colpito la cittadinanza, che si è prontamente offerta di supportare le famiglie evacuate, offrendo alloggio, pasti e assistenza di vario genere.

La ricostruzione dell’appartamento distrutto e il ritorno alla normalità richiederanno tempo e impegno, ma la solidarietà della comunità è un segnale di speranza e un segno tangibile della resilienza di Nola.

Si attende ora una valutazione dei danni strutturali dell’edificio per stabilire la fattibilità di un rientro in sicurezza dei residenti.