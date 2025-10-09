Incendio a yacht di lusso: soccorsi e indagini ad Agropoli

Un grave incidente ha coinvolto uno yacht di lusso, una nave a vela di 50 metri di stazza, bandiera maltese, nelle acque antistanti Agropoli, questa mattina.

Un principio d’incendio, le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità competenti, si è manifestato a bordo, generando immediata preoccupazione e richiedendo un intervento tempestivo e coordinato.

La Centrale Operativa della Guardia Costiera, allertata da una segnalazione urgente, ha immediatamente dispiegato due motovedette di soccorso, affiancate da un’unità privata prontamente dirottata in risposta alla richiesta di supporto.

La rapidità della risposta è stata cruciale per la sicurezza delle persone a bordo.

La priorità assoluta è stata, e rimane, la salvaguardia delle vite umane.

Le 16 persone presenti a bordo – passeggeri e membri dell’equipaggio – sono state prontamente evacuate e trasferite in salvo al porto di Agropoli.

L’equipaggio iniziale ha dimostrato grande professionalità, tentando con successo di arginare le prime fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi esterni.

L’incendio, originato nella sala macchine, ha comportato un significativo sviluppo di fumo denso e fiamme che hanno richiesto un intervento impegnativo per essere domati.

Le squadre di soccorso, agendo in sinergia, hanno lavorato intensamente per sedare le fiamme e prevenire un’ulteriore propagazione, mitigando il rischio di danni più estesi all’imbarcazione e all’ambiente marino circostante.

Al momento, le operazioni di rimorchio dello yacht verso un luogo sicuro sono in corso, sotto la supervisione della Guardia Costiera, che sta coordinando tutte le attività di supporto.

Le indagini per accertare le cause precise dell’incendio sono state avviate e coinvolgeranno esperti tecnici e periti nautici.

L’attenzione è rivolta non solo all’accertamento delle responsabilità, ma anche alla valutazione dello stato di sicurezza dell’imbarcazione e alla prevenzione di eventi simili in futuro.

Si conferma, con sollievo, l’assenza di feriti o vittime e di impatti significativi sull’ecosistema marino.