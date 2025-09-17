Incendio ad Ascea Marina: una notte di paura nel Parco Venere

Nel cuore del Parco Venere, a dominare la costa di Ascea Marina, una tragedia notturna ha lasciato un segno indelebile.

Un incendio di intensità devastante ha divorato un appartamento al secondo piano di una residenza, innescandosi nelle prime ore del mattino, attorno alle 3:00.

La furia delle fiamme, alimentata forse da condizioni ambientali favorevoli, ha rapidamente trasformato l’abitazione in un inferno di calore e fumo, sprigionando una colonna inarrestabile che si è elevata verso il cielo stellato.

La coppia che abitava l’appartamento, svegliata dal denso fumo acre che permeava l’aria, ha avuto la lucidità e la prontezza di reagire, abbandonando l’abitazione in pericolo imminente.

La loro salvezza, fortunatamente, è stata completa, evitando il peggio in una situazione potenzialmente drammatica.

L’intervento tempestivo è stato cruciale.

La palazzina, una costruzione a tre piani, fortunatamente era scarsamente popolata, non ospitando altre famiglie al momento dell’incendio.

Questo ha contribuito a evitare un disastro ancora più ampio, mitigando il rischio di ulteriori evacuazioni e potenziali feriti.

La risposta dei soccorsi è stata immediata e coordinata.

Squadre di Vigili del Fuoco, provenienti da Vallo della Lucania e Policastro, si sono precipitate sul luogo, supportate da rinforzi strategici.

Un’autoscala e un’autobotte, dislocate a Eboli e Salerno, sono state mobilitate in emergenza per affrontare le particolari difficoltà poste dall’incendio e garantire la sicurezza dell’area circostante.

Le operazioni di spegnimento, rese complesse dalla violenza delle fiamme e dalla necessità di mettere in sicurezza l’edificio, si sono protratte per ore, richiedendo un notevole sforzo da parte dei soccorritori.

Al di là dell’immediato controllo dell’incendio, è in atto un’indagine accurata per determinare le cause del disastro.

Le ipotesi sono molteplici, e le verifiche, condotte da esperti, si concentrano su possibili malfunzionamenti elettrici, cause accidentali legate a sistemi di riscaldamento o a fenomeni esterni.

La ricostruzione degli eventi che hanno portato all’incendio sarà fondamentale non solo per accertare eventuali responsabilità, ma anche per implementare misure preventive volte a ridurre il rischio di eventi simili in futuro, proteggendo così la comunità e il patrimonio immobiliare della zona.

Il Parco Venere, custode di una bellezza naturale secolare, ha visto spezzarsi la tranquillità di una notte, lasciando dietro di sé una ferita da rimarginare e una lezione da apprendere.