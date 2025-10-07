Incidente in Montella: Lavoratore Gravemente Ferito Durante Manutenzione Boschiva

Un episodio drammatico ha scosso questa mattina la tranquilla comunità di Montella, in provincia di Avellino.

Un lavoratore, impegnato in attività di manutenzione boschiva e potatura, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro che ha evidenziato i rischi intrinseci legati a questo tipo di attività e la necessità di protocolli di sicurezza rigorosi.

L’incidente, verificatosi in un’area boschiva particolarmente accidentata e difficile da raggiungere, ha visto il lavoratore colpito violentemente da un ramo di notevoli dimensioni, staccatosi dalla sua pianta per cause ancora in corso di accertamento.

La caduta ha provocato traumi multipli, interessando diverse aree del corpo e richiedendo un intervento di soccorso complesso e tempestivo.

L’allarme è stato immediatamente lanciato, attivando una vasta rete di soccorsi che hanno coinvolto diverse componenti specializzate.

Il 118 ha coordinato le operazioni, mentre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Campania, esperte in interventi in contesti montuosi e impervi, si sono precipitate sul posto.

La natura geografica del luogo, caratterizzata da pendenze ripide e scarsa accessibilità, ha reso necessario l’utilizzo di tecniche avanzate e attrezzature specifiche, inclusa l’impiego di un verricello per sollevare e portare in salvo l’infortunato.

A supporto delle operazioni, si sono prontamente attivati anche i Carabinieri, assicurando la sicurezza della zona e collaborando per la gestione della viabilità, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, con la sua consolidata esperienza in interventi in alta quota, e i Vigili del Fuoco di Montella, che hanno contribuito con le loro competenze e mezzi per agevolare le operazioni di soccorso.

La rapidità e l’efficacia dell’intervento dei soccorritori, frutto di una collaborazione sinergica e di una preparazione costante, hanno permesso di stabilizzare le condizioni del lavoratore sul posto e di trasportarlo in superficie, dove è stato successivamente imbarcato a bordo di un elicottero del 118 e trasferito in un ospedale specializzato per ulteriori cure e approfondimenti diagnostici.

Questo tragico evento riapre il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare in settori ad alto rischio come la silvicoltura e la manutenzione del verde, sottolineando l’importanza di una formazione adeguata per gli operatori, della verifica costante delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e dell’adozione di misure preventive efficaci per evitare che simili incidenti si ripetano, tutelando la salute e l’incolumità dei lavoratori.

L’episodio evidenzia, inoltre, la necessità di un’analisi approfondita delle cause che hanno portato alla caduta del ramo, per poter implementare azioni correttive e migliorare la prevenzione dei rischi.