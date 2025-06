Incidente sulla SS18: cinque auto coinvolte, sette feriti

Nel cuore della notte, la statale 18, arteria vitale del Salernitano, è stata teatro di un complesso incidente stradale che ha scosso la comunità di Eboli. Intorno alla mezzanotte, in prossimità della località di Santa Cecilia, a breve distanza da una rotatoria cruciale per il flusso del traffico, una serie di eventi si sono concatenati, coinvolgendo cinque veicoli e provocando feriti.La dinamica precisa dell’accaduto è ancora oggetto di investigazione, ma la scena rimasta impressa testimonia l’impatto violento: una delle autovetture è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, precipitando in un canale laterale, elemento che ha reso immediatamente più critica la situazione. L’urto ha generato un’onda d’urto che ha interessato gli altri veicoli, trasformando un tratto di strada in un intricato labirinto di lamiere contorte.Il bilancio provvisorio indica sette feriti, tutti soccorsi e trasportati d’urgenza in diverse strutture ospedaliere. Tre di questi appartengono a Vallo della Lucania, mentre tra gli altri figurano un uomo di Eboli, cinquantenne, e suo figlio diciassetteenne, entrambi residenti in città. Le lesioni riportate, classificate come politraumi, richiedono cure immediate e monitoraggio costante, sebbene al momento non vi siano elementi che facciano presagire pericolo di vita.Immediato e coordinato è stato l’intervento delle forze dell’ordine, con i Carabinieri della Compagnia di Eboli a garantire la sicurezza della zona e a gestire la complessa operazione di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per estrarre i feriti dalle auto, mentre il personale del 118 ha fornito le prime cure e ha organizzato il trasporto negli ospedali di Eboli, Battipaglia e Salerno.La circolazione sulla statale 18 è rimasta interrotta per circa quattro ore, un blocco necessario per consentire ai tecnici di effettuare i rilievi sulla scena e ricostruire l’esatta sequenza degli eventi. In particolare, è stata acquisita l’analisi di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tratto autostradale, nella speranza di fornire elementi determinanti per chiarire le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. L’indagine è ora focalizzata sull’analisi dei dati raccolti per determinare se fattori come l’eccesso di velocità, la distrazione alla guida o condizioni meteorologiche avverse abbiano contribuito alla catastrofe. La comunità locale attende con ansia i risultati dell’inchiesta, sperando che possano portare a una maggiore sicurezza sulle strade e prevenire simili tragedie in futuro.