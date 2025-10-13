Inseguimento ad alta velocità sull’A1: arrestato trafficante di hashish

Un’operazione antidroga di notevole portata si è conclusa sull’Autostrada A1, nei pressi del casello autostradale di Caianello, in provincia di Caserta, culminando con l’arresto di un individuo accusato di traffico internazionale di stupefacenti.

La vicenda, iniziata con una circostanza apparentemente banale, si è trasformata in un inseguimento ad alta velocità, caratterizzato da tentativi di fuga disperati e pericolosi.

La sequenza degli eventi è iniziata quando una pattuglia della Polizia Stradale di Cassino ha notato un veicolo fermo in una piazzola di sosta, con atteggiamento sospetto.

I poliziotti, mossi da un’iniziale intenzione di assistenza, si sono avvicinati, ma la situazione è precipitata quando l’uomo, probabilmente intuendo il controllo imminente, ha improvvisamente accelerato, dando inizio a un inseguimento.

La fuga è stata caratterizzata da manovre azzardate e da un tentativo di speronamento nei confronti della vettura di servizio, elementi che hanno immediatamente innalzato il livello di allarme e reso necessario l’intervento di ulteriori risorse.

Una seconda pattuglia della Polizia Stradale di Caserta Nord è stata prontamente dispiegata per intercettare e bloccare il veicolo in fuga.

Il tentativo di fuga si è concluso con la costrizione del veicolo a fermarsi, ma l’uomo, determinato a eludere la giustizia, ha abbandonato l’auto e si è dato alla fuga a piedi, scavalcando il guardrail centrale in un tentativo rocambolesco.

L’inseguimento a piedi è proseguito per un breve tratto, culminando in una colluttazione durante la quale i poliziotti, con notevole professionalità e perizia, sono riusciti a bloccare il fuggitivo e ad arrestarlo.

L’ispezione del veicolo ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di hashish, pari a oltre 52 chilogrammi, suddiviso in 96 panetti, una quantità significativa che denota una possibile connessione con organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di stupefacenti.

L’arresto rappresenta un duro colpo per tali attività illecite e sottolinea l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia Stradale.

L’indagine è ora in corso per accertare le connessioni dell’arrestato e ricostruire la filiera di approvvigionamento di questa consistente partita di droga.