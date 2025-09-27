Inseguimento e Colluttazione: Arrestati due ghanesi per ricettazione

Un’attività di routine dei carabinieri della locale stazione radiomobile si è trasformata in un inseguimento drammatico e in una conseguente violenta colluttazione, culminata con l’arresto di due cittadini ghanesi, sospettati di ricettazione.

L’episodio, avvenuto nella zona di Giugliano in Campania, ha portato alla frattura di un dito a un carabiniere e ha generato diverse ferite da morso, testimonianza della strenua opposizione che gli indagati hanno opposto all’azione di legge.

La vicenda prende avvio dalla percezione di un’anomalia da parte dei militari: un furgone, le cui condizioni e l’atteggiamento dei conducenti sollevavano sospetti.

L’ordinario invito a fermarsi, un gesto consueto per un controllo di routine, è stato accolto con una brusca deviazione, innescando un inseguimento che si è dipanato tra le campagne circostanti.

L’inseguimento, tutt’altro che lineare, ha visto i carabinieri impegnati a rintracciare i due uomini, di 47 e 45 anni, fino a un punto in cui l’inevitabile confronto è diventato imminente.

La resistenza opposta dagli indagati ha sfociato in una colluttazione particolarmente violenta, caratterizzata da tentativi di divincolamento aggressivi, che hanno visto l’utilizzo di morsi, calci e pugni.

La reazione disperata ha causato un trauma fisico significativo per un carabiniere, che ha subito la frattura di un dito e diverse lesioni da morso, richiedendo il trasferimento presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure necessarie.

L’ispezione del furgone ha permesso di rinvenire due motociclette di grossa cilindrata, presumibilmente sottratte ai legittimi proprietari nella stessa serata.

I veicoli, ora restituiti ai proprietari, rappresentano la prova tangibile del reato di ricettazione, ipotizzato a carico degli uomini.

Il cittadino ghanese di 47 anni è stato sottoposto a fermo, in attesa di un provvedimento cautelare, e trasferito presso il carcere locale, accusato formalmente di ricettazione.

Il suo compagno, di 45 anni, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali a seguito della colluttazione, e anch’egli per il reato di ricettazione.

L’episodio sottolinea l’importanza del lavoro di prevenzione e controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, e l’impegno nel contrastare fenomeni di criminalità predatoria, che spesso colpiscono la proprietà privata e mettono a repentaglio l’incolumità degli operatori di polizia.