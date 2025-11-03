Interrogatorio Severino: cruciale l’udienza per l’imprenditore.

Domani mattina, alle ore 9:30, si svolgerà un interrogatorio di garanzia cruciale per Tommaso Severino, un 28enne imprenditore tessile con residenza a Ercolano, attualmente detenuto in carcere con l’assistenza legale degli avvocati Domenico Dello Iacono e Valentina Alfieri.

L’udienza, che si terrà presso il carcere di Poggioreale, rappresenta un momento chiave nelle indagini complesse e dolorose legate all’incidente stradale che ha causato la morte dell’agente di polizia Aniello Scarpati e ha lasciato gravemente ferito il collega Ciro Cozzolino, ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale del Mare.

L’evento del primo novembre ha scatenato un’ondata di commozione e indignazione nella comunità, sollevando interrogativi profondi sulla responsabilità individuale, la sicurezza stradale e il ruolo delle forze dell’ordine.

Le accuse che gravano su Severino sono di estrema gravità: omicidio stradale aggravato dall’uso combinato di alcol e sostanze stupefacenti, unita alla contestazione di omissione di soccorso, un reato che amplifica ulteriormente la gravità delle sue azioni.

A differenza di Severino, gli altri due occupanti della Bmw X4 coinvolta nell’incidente, anch’essi maggiorenni, sono stati accusati di omissione di soccorso, ma sono stati rilasciati a piede libero in attesa di ulteriori accertamenti.

La loro posizione, seppur meno severa, è comunque oggetto di approfondita indagine per stabilire il loro contributo agli eventi e la loro responsabilità complessiva.

L’interrogatorio di garanzia rappresenta per Severino l’opportunità di fornire la sua versione dei fatti, di rispondere alle accuse mosse nei suoi confronti e di esercitare il diritto alla difesa.

Per le autorità giudiziarie, invece, costituisce un momento cruciale per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, a determinare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e a perseguire la giustizia per le vittime e le loro famiglie.

La vicenda, carica di dolore e di interrogativi, interroga la società sulla necessità di rafforzare i controlli, promuovere la cultura della legalità e garantire la sicurezza su strada, affinché tragedie simili non si ripetano.

La prognosi per Ciro Cozzolino, il poliziotto ferito, rimane riservata, aggiungendo un ulteriore strato di angoscia a questa vicenda tragica.