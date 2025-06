Interruzione Linea 1 Napoli: Lavori e Alternative per Pendolari

A partire dal 23 giugno e fino al 15 settembre, la rete metropolitana di Napoli subirà un’interruzione significativa del servizio nella tratta che collega Piscinola a Colli Aminei. Questa sospensione, annunciata da ANM (Azienda Napoletana Mobilita), è necessaria per implementare un piano di interventi di ammodernamento e riqualificazione dell’infrastruttura ferroviaria, cruciale per garantire la sicurezza, l’efficienza e l’affidabilità del servizio nel lungo termine.L’intervento programmato si inserisce in un più ampio progetto di ottimizzazione della rete metropolitana, finalizzato a rispondere alle crescenti esigenze di mobilità urbana e a migliorare l’esperienza dei passeggeri. Le attività previste includono, presumibilmente, la sostituzione di componenti chiave dell’impianto, l’aggiornamento dei sistemi di segnalamento e controllo, e il rinforzo strutturale di sezioni critiche del tracciato.Per mitigare l’impatto su pendolari e residenti, ANM ha predisposto un complesso sistema di alternative al servizio metropolitano. In particolare, è stato pianificato un servizio metropolitano limitato, operante in senso unico. Durante le ore di punta, dalle 6:00 alle 8:00, sarà attivo un servizio unidirezionale da Piscinola verso Colli Aminei. Parallelamente, nelle ore serali, dalle 21:30 alle 23:30 dal lunedì al giovedì, e con orario esteso fino alle 2:00 il venerdì e il sabato, sarà garantito un servizio metropolitano in direzione opposta, da Colli Aminei a Piscinola.In aggiunta, sarà implementato un servizio di trasporto pubblico sostitutivo, realizzato con autobus dedicati. Questo servizio, attivo dal lunedì alla domenica, collegherà le stazioni di Piscinola, Chiaiano, Frullone e Policlinico, effettuando fermate esclusivamente in corrispondenza delle stazioni. La frequenza degli autobus sarà di circa 10 minuti, un valore che mira a garantire una risposta adeguata alla domanda di trasporto.Nonostante l’interruzione del servizio nella tratta interessata, ANM ha assicurato che non saranno previste chiusure anticipate della linea metropolitana al di fuori del periodo di lavori, per non penalizzare ulteriormente i passeggeri. Si tratta di una scelta strategica che mira a preservare la continuità del servizio sulle altre tratte, minimizzando il disagio complessivo.Si raccomanda alla cittadinanza di pianificare attentamente i propri spostamenti durante il periodo di lavori, consultando il sito web di ANM o i canali di comunicazione ufficiali per informazioni aggiornate sui percorsi alternativi e sugli orari del servizio sostitutivo. La collaborazione e la comprensione dei passeggeri sono fondamentali per affrontare al meglio questa fase di transizione e per contribuire a un futuro di mobilità urbana più efficiente e sostenibile.