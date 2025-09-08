lunedì 8 Settembre 2025
24.2 C
Napoli
Napoli Cronaca

IPE Business School: Talent Day per il Futuro del Sud.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il 17 settembre 2025 si configura come una data cruciale per la Fondazione IPE Business School, non solo per l’organizzazione del Career e Innovation Day, ma anche per la celebrazione del Graduation Day del Master in HR e Digital Recruiting. L’evento, che si preannuncia come un crocevia di competenze e opportunità, rappresenta un punto di svolta per i giovani talenti del Sud Italia e un’occasione significativa per le aziende alla ricerca di profili qualificati.
Il Career e Innovation Day 2025 trascende la mera presentazione dei Project Work, elaborati frutto di un percorso formativo intensivo e di una stretta collaborazione con le aziende partner del Network IPE.

Questi progetti, che incarnano l’applicazione concreta dei concetti teorici appresi, fungeranno da catalizzatore per discussioni approfondite e stimolanti, orientate a esplorare le sfide emergenti nel panorama delle risorse umane e del digital recruiting.La giornata sarà arricchita da un programma diversificato, che includerà workshop interattivi e tavole rotonde guidate da esperti del settore.

I temi affrontati spazieranno dall’impatto trasformativo dell’Intelligenza Artificiale (AI) nei processi di selezione e gestione del personale, all’evoluzione delle competenze manageriali necessarie per navigare un contesto lavorativo in rapida evoluzione.
L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti pratici e una visione strategica per affrontare le sfide del futuro del lavoro.

Un elemento centrale dell’evento sarà la presenza di circa 150 aziende, provenienti da contesti nazionali e internazionali, pronte a incontrare studenti, neolaureati e giovani professionisti.

Sessioni di recruiting mirate e colloqui individuali offriranno opportunità concrete di inserimento professionale, creando un ponte diretto tra il mondo accademico e il mercato del lavoro.

Al di là delle opportunità di placement, il Career e Innovation Day 2025 si pone come un messaggio potente e un impegno concreto verso il territorio.

L’iniziativa vuole dimostrare che il talento meridionale può prosperare e costruire un futuro solido senza la necessità di migrare verso altre regioni o paesi.

La crescita del Mezzogiorno, evidenziata da segnali incoraggianti, necessita di investimenti mirati e di iniziative che creino un ecosistema favorevole allo sviluppo del capitale umano.

“Le nostre azioni mirano a rafforzare questo ecosistema, offrendo ai giovani del Sud le opportunità per restare, crescere professionalmente e contribuire attivamente allo sviluppo del territorio,” afferma Andrea Iovene, Vice-Direttore Generale IPE Business School.

“Il Career e Innovation Day è un tassello fondamentale di questo percorso.
”Napoli, grazie a questa iniziativa, si trasforma in un vero e proprio hub di opportunità, un punto di riferimento per giovani talenti desiderosi di mettersi alla prova e realizzare il proprio potenziale.
Il riconoscimento e la valorizzazione del talento meridionale non sono solo un imperativo etico, ma anche un fattore cruciale per la crescita economica e sociale dell’intero Paese.

L’evento del 2025 rappresenta un passo avanti significativo in questa direzione, proiettando il Sud verso un futuro di prosperità e innovazione.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved