Irpinia, la terra spaccata: crolli, blackout e un albero secolare cede.

La fragilità del territorio irpino è stata drammaticamente esacerbata dalle intense precipitazioni notturne, manifestandosi in eventi che testimoniano la crescente vulnerabilità delle infrastrutture e delle comunità locali.

A Mirabella Eclano, un cedimento improvviso e significativo, una voragine di profondità considerevole – stimata intorno ai quindici metri – ha squarciato l’asfalto di via Casale, una via di comunicazione cruciale per il paese.

L’evento, risultato di una complessa interazione tra l’elevata quantità di pioggia caduta e la preesistente instabilità geologica del versante, ha innescato una reazione a catena che ha portato al crollo di un traliccio elettrico, generando un blackout che ha privato di energia un’ampia area residenziale.

L’incidente non è stato un caso isolato.

Un contesto meteorologico avverso, caratterizzato da forti raffiche di vento, ha colpito anche il comune limitrofo di Venticano.

In questo scenario, un maestoso esemplare arboreo, una secolare quercia che aveva fatto da testimone silenziosa della storia locale, si è arreso alle forze naturali, cedendo e precipitando nel giardino di un’abitazione privata.

La caduta di questa quercia, simbolo di longevità e stabilità, contrasta potentemente con la precarietà del momento, offrendo una metafora visiva della vulnerabilità del nostro legame con la natura.

Questi eventi, fortunatamente privi di conseguenze per l’incolumità delle persone, sollevano interrogativi urgenti sulla gestione del territorio e sulla necessità di un approccio proattivo alla prevenzione del rischio idrogeologico.

La combinazione di cambiamenti climatici, urbanizzazione incontrollata e manutenzione insufficiente delle infrastrutture rende le comunità sempre più esposte a fenomeni di questo tipo.

L’analisi dettagliata delle cause che hanno portato al cedimento del terreno a Mirabella Eclano, ad esempio, dovrà considerare non solo le caratteristiche geologiche del sito, ma anche la presenza di eventuali infiltrazioni di acque sotterranee e la stabilità delle opere di contenimento preesistenti.

Allo stesso modo, la caduta della quercia a Venticano dovrebbe stimolare una revisione delle pratiche di gestione del patrimonio arboreo, con particolare attenzione alla valutazione del rischio legato alla stabilità degli alberi ad alto fusto, soprattutto in aree densamente popolate.

La ricostruzione delle infrastrutture danneggiate e la riparazione dei danni materiali rappresentano solo una parte della sfida: è altrettanto cruciale investire in modelli di sviluppo sostenibile che pongano al centro la sicurezza delle persone e la tutela del territorio.