Irpinia, smascherata rete di truffe online: due uomini sotto inchiesta

Nel cuore dell’Irpinia, l’attività dei Carabinieri ha portato alla luce un’articolata rete di frodi, smascherando due individui dediti a truffe online che hanno colpito ignari cittadini. Si tratta di un trentenne catanese e un ventiseienne originario della provincia di Salerno, entrambi con un curriculum criminale pregno di episodi analoghi, ora sotto inchiesta per una serie di reati che testimoniano una spiccata abilità nel manipolare la fiducia altrui.L’esordio di queste attività fraudolente si è manifestato con l’inganno di un giovane residente a Frigento, vittima di una truffa legata all’acquisto di utensili da lavoro. La dinamica è chiara: la promessa allettante di beni a prezzi vantaggiosi, pubblicizzati su piattaforme online, aveva convinto il malcapitato a versare una somma considerevole in contrassegno. Il risultato? La mancata consegna dei beni, un campanello d’allarme che ha innescato l’indagine dei Carabinieri.Ma la vicenda non si limita a questo singolo episodio. A Candida, i due indagati hanno orchestrato un sofisticato raggiro, impersonando broker di una presunta società assicurativa che operava attraverso una piattaforma virtuale. Con un’abile narrazione e documentazione contraffatta, sono riusciti a sottrarre alla vittima settecento euro per una polizza inesistente. Questo schema dimostra non solo la loro capacità di creare identità false, ma anche la loro conoscenza dei meccanismi di fiducia che regolano il settore assicurativo, sfruttandoli a proprio vantaggio.L’analisi delle attività dei due indagati rivela una strategia ben definita: sfruttare la crescente dipendenza dalle piattaforme digitali e la propensione delle persone a cercare offerte convenienti online. La loro abilità nel creare un senso di urgenza e sicurezza, unita alla difficoltà di tracciare le transazioni online, ha permesso loro di operare indisturbati per un certo periodo.L’importanza dell’indagine va oltre la semplice individuazione dei responsabili: essa sottolinea la crescente necessità di sensibilizzare la popolazione sui rischi legati agli acquisti online e alle interazioni con soggetti sconosciuti. La prevenzione, attraverso l’educazione e la promozione di comportamenti responsabili, è la chiave per contrastare efficacemente questo tipo di crimini, che minano la fiducia e danneggiano l’economia digitale. Le indagini proseguono per accertare la piena portata della loro attività e identificare eventuali complici, con l’obiettivo di disarticolare la rete di frodi e tutelare i cittadini.