Isernia: Smascherata Rete Criminale di Sfruttamento e Tratta

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Isernia ha disvelato un’articolata rete criminale transregionale, radicata in una dinamica di sfruttamento sessuale e tratta di persone. Quattro cittadini cinesi, arrestati in seguito a indagini coordinate dalla Procura locale, sono accusati di aver orchestrato un’associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione, con ramificazioni operative nel Lazio, in Campania e in Molise. L’organizzazione, presentandosi come un’attività apparentemente ordinaria, generava un introito mensile stimato di 6.000 euro o più, beneficiando di un flusso costante di oltre 110 clienti. L’attività criminale non si limitava alla gestione di case di appuntamenti, ma coinvolgeva una complessa logistica per il controllo e lo spostamento delle vittime, donne originarie della stessa nazionalità, private della libertà personale e ridotte in condizioni di grave vulnerabilità sociale ed economica.La struttura dell’associazione rivela una gerarchia ben definita: un uomo, presumibilmente il capo, si avvaleva del supporto di sua moglie, di sua sorella e di un’altra donna, ognuna con ruoli specifici nella gestione dell’attività illecita. Quest’ultima, in particolare, era responsabile della pubblicazione di annunci online su diversi siti web e della gestione degli appuntamenti, contribuendo a mantenere il segreto e a mascherare la vera natura dell’organizzazione.Le vittime, in stato di clandestinità, venivano sistematicamente isolate e controllate. Gli spostamenti tra le varie città, che includevano Napoli, Salerno, Latina, Roma e Isernia, avvenivano tramite auto e treno, con individui incaricati di sorvegliarle costantemente e di impedire loro qualsiasi contatto con l’esterno. Questi “sorveglianti” si occupavano anche di fornire loro beni di prima necessità e di raccogliere il denaro frutto dello sfruttamento.Un elemento cruciale emerso dalle indagini è l’uso fraudolento di documenti d’identità falsi, che permetteva di eludere i controlli delle forze dell’ordine e di mantenere le vittime in una condizione di invisibilità. Questo sistema sofisticato contribuiva a perpetuare un ciclo di sfruttamento, alimentato dalla marginalizzazione e dalla mancanza di protezione legale per le vittime.L’azione investigativa, resa possibile grazie a intercettazioni telefoniche, attività di videosorveglianza e collaborazioni con le Squadre Mobili di Latina e Napoli, ha portato alla luce un modello di criminalità organizzata che si avvale della tratta di persone e della prostituzione forzata per generare ingenti profitti, lesinando ogni diritto umano e perpetrando una profonda ingiustizia sociale. L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità transnazionale e nella tutela delle vittime di tratta.