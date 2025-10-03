Janare e Stregoneria: Benevento, Custode di un Sapere Antico

“Janare, Stregoneria e la Custodia del Sapere: Un Viaggio nell’Identità Beneventana”L’Università “Giustino Fortunato” di Benevento, attraverso il suo rinomato Laboratorio di ricerca e documentazione sulle tradizioni folkloriche e la storia della stregoneria “Giuseppe Bonomo”, inaugura il ciclo di letture “Streghe sotto il noce: la caccia in Italia” (edizione 2025/2026).

L’iniziativa si pone come un’occasione unica per esplorare un fenomeno complesso e spesso frainteso, con un focus particolare sulla peculiarità del contesto beneventano.

Mentre, tra il X e il XV secolo, gran parte d’Europa assisteva alla sistematica persecuzione di donne considerate depositarie di conoscenze mediche e naturali, etichettate come streghe e soggette a processi iniqui, la regione beneventana sviluppò un approccio radicalmente diverso.

In questo scenario, la figura mitica e ambivalente della *janara* – custode di saperi ancestrali e ponte tra il mondo umano e quello naturale – preservò una tradizione di guarigione femminile, spesso stigmatizzata altrove.

“È emblematico”, afferma il rettore Giuseppe Acocella, “che la Scuola Medica Salernitana, eccellenza medievale, riconoscesse e integrasse il ruolo delle prime donne medico, mentre in altre aree il sapere femminile veniva demonizzato e interpretato come azione malefica.

Benevento, in questo contesto di pluralismo terapeutico tipico dell’antico regime, si distinse come un centro di riferimento, capace di valorizzare l’esperienza delle Janare, figure ibride che combinavano abilità di guarigione e conoscenze di erboristeria.

” Questa peculiarità ha contribuito a forgiare l’identità beneventana, segnando una consapevolezza che, altrove, veniva soffocata dall’intolleranza.

Il ciclo di letture, che vedrà la partecipazione di studiosi internazionali di spicco, non è solo un’occasione di approfondimento storico, ma anche un impegno dell’Università verso la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Il Centro di ricerca e applicazione tecnologica sulla didattica e sul patrimonio culturale, guidato dal professor Mario Collarile, si occuperà di raccogliere e organizzare studi, ricerche e bibliografia, rendendoli accessibili a tutti.

Questo lavoro mira a stimolare lo sviluppo della comunità beneventana, partendo dalla sua ricca eredità storico-culturale.

In un’epoca che richiede una divulgazione scientifica rigorosa e accessibile, il professor Paolo Portone, coordinatore del Laboratorio Giuseppe Bonomo, sottolinea l’importanza del ruolo dello storico professionista, che deve superare i confini accademici.

La sfida è quella di rendere comprensibili i risultati della ricerca anche a un pubblico non specialistico, un imperativo etico e culturale di primaria importanza.

Il ciclo di letture si propone, quindi, di illustrare i temi centrali e le prospettive più innovative della storiografia recente sulla stregoneria, trasferendo al grande pubblico le acquisizioni metodologiche e interpretative derivanti da studi scientifici.

Pur riconoscendo che la caccia alle streghe è diventata oggetto di indagine storica solo di recente, si evidenzia la necessità di un’analisi critica e documentaria approfondita, considerando la sua complessità e la sua dimensione transnazionale.

In parallelo al ciclo di letture, il professor Collarile annuncia l’avvio di un ambizioso progetto: la creazione di una “Biblioteca Mondiale sulla Stregoneria”, accessibile online e disponibile in italiano e inglese.

Questa risorsa globale raccoglierà tutto il materiale scritto sull’argomento, provenienti da ogni parte del mondo, rappresentando un patrimonio inestimabile per studiosi e appassionati.

Ogni incontro avrà una durata di 50 minuti e la partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite eventi@unifortunato.eu.

L’iniziativa si configura come un’occasione irripetibile per riscoprire la storia, la cultura e l’identità di un territorio ricco di mistero e di sapienza antica.