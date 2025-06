La Notte degli Osti: Sapori, Storie e Incontri a Eboli

La Notte degli Osti: un Viaggio Sensoriale tra Cucina, Vino e Narrazione a EboliIl 24 e 25 giugno, Eboli si trasforma in un crocevia di sapori, suoni e storie, accogliendo l’edizione più ricca e ambiziosa de “La Notte degli Osti”. Un evento che va ben oltre la semplice celebrazione della gastronomia e dell’enologia, proponendosi come un vero e proprio laboratorio culturale dove le radici del territorio si incontrano con l’innovazione, la tradizione dialoga con la contemporaneità.Nata nel 2019 come un’idea spontanea di Giovanni Sparano, oste dell’enoteca con cucina Alberto/Ritrovo, la manifestazione è oggi un appuntamento imprescindibile per gli amanti del buon cibo, del vino naturale e dell’ospitalità autentica. Il cuore pulsante dell’evento è il centro storico di Eboli, liberato al traffico, che si anima di tavole imbandite, musica dal vivo e, soprattutto, di incontri significativi.Quest’anno, il tema scelto – “Incontri” – guida la programmazione, enfatizzando l’importanza dei legami umani e delle connessioni che nascono dalla condivisione di un pasto, di un bicchiere di vino e di un momento di convivialità. Seicasee osterie offriranno perle culinarie, frutto di collaborazioni inedite tra chef ospiti e realtà locali, creando menù speciali che racchiudono l’essenza di un territorio.Un elemento distintivo dell’edizione 2024 è l’incontro tra personalità di spicco del panorama gastronomico italiano. Accostamenti inediti, come quello tra la Trattoria Cacciaconti (Maremma) e Alberto Ritrovo, o tra il Papavero e Gustificio, promettono un vero e proprio scambio di esperienze e di competenze. Si confermano inoltre la presenza di figure leggendarie come Diego Sorba, capostipite di una generazione di osti appassionati, affiancato da vignaioli artigiani che portano con sé la storia e il carattere dei loro territori, da Gaetano Guacci a Simone Fanton.Ma “La Notte degli Osti” non è solo cibo e vino. Un ricco programma di masterclass, pranzi bucolici, presentazioni di libri e performance musicali arricchiscono l’esperienza. Il concerto dei Casino Royale con Clap! Clap!, con il loro nuovo album “FUMO”, co-prodotto internazionalmente, offre un’occasione unica per ascoltare musica innovativa in un contesto suggestivo.Il calendario prevede un suggestivo pranzo all’aperto con Paolo Parisi, una masterclass con il casaro Paolo Amato e Alfonso Arpino che svelano i segreti dei formaggi d’autore e dei vini macerati, e un mercato dedicato ai piccoli produttori vinicoli. Gran finale, come da tradizione, con “Storie di Osteria”, un format narrativo che unisce l’esperienza e la saggezza di Diego Sorba ed Enrico Azzolin, per concludere le due giornate con un brindisi all’amicizia, al territorio e alla bellezza dei legami umani. “La Notte degli Osti” non è solo un evento, ma un viaggio emozionante nel cuore della cultura italiana.