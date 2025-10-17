Lagonegro Music Festival: Campania incontra Basilicata

Lagonegro si appresta a divenire epicentro di un’esplosione culturale, accogliendo la prima edizione del Lagonegro Music Festival il 1° novembre 2025.

L’evento ambisce a riempire un vuoto nel panorama musicale lucano, introducendo le sonorità e l’estetica dell’urban contemporaneo in un territorio che, pur ricco di storia e tradizioni, si apre ora a nuove forme espressive.

La serata, che si terrà in Piazza Buonaventura Picardi, non è semplicemente un concerto, ma una dichiarazione di intenti, un crocevia di influenze e un’opportunità per riconnettere due regioni intrinsecamente legate: la Campania, fucina di talenti, e la Basilicata, terra di accoglienza e di ascolto.

Il palco vedrà alternarsi figure chiave della scena rap e ReB italiana, artisti che hanno saputo interpretare e innovare un linguaggio musicale in continua evoluzione.

Enzo Dong, voce autentica della strada napoletana, porterà con sé la potenza delle sue storie e la sua capacità di comunicare con un pubblico vasto e variegato.

Lele Blade, con la sua scrittura ricercata e la sua sensibilità artistica, incarna la raffinatezza del nuovo suono campano.

Samurai Jay, portabandiera di una generazione che ridefinisce i confini del pop urbano, presenterà una performance carica di energia e innovazione.

Tormento, figura storica dell’hip-hop nazionale, condividerà la sua esperienza e la sua visione musicale.

Accanto a loro, Gabriele Piro, giovane artista lucano e direttore artistico del festival, rappresenta il legame indissolubile tra il territorio e la musica, incarnando la volontà di crescita e di affermazione culturale.

La conduzione della serata è affidata a Pierpaolo Pretelli, figura nota nel panorama televisivo, che guiderà il pubblico in un percorso sensoriale attraverso i diversi stili, i generi e le sfumature della musica urban. L’esperienza non si esaurirà con i live; un after show, animato dai DJ set di Redx, Anti e Tele, trasformerà Lagonegro in un vibrante palcoscenico all’aperto, proiettando la città in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il Lagonegro Music Festival è il frutto dell’iniziativa congiunta di Antonio Rospini e Gabriele Piro, prodotto da Occhio x Occhio Entertainment e Check.

L’ambizione è quella di costruire un ponte culturale solido tra Campania e Basilicata, due regioni accomunate da una profonda matrice creativa e da un pubblico giovane sempre più desideroso di nuove esperienze musicali.

L’iniziativa si configura come un momento di rottura, un passaggio cruciale per la scena musicale del Sud Italia, un’occasione per celebrare la contaminazione, la condivisione e l’energia che può scaturire dalla fusione di diverse influenze.

In questa occasione, è la Campania ad assumere un ruolo di leadership, mentre la Basilicata ritrova la propria voce, partecipando attivamente al ritmo del cambiamento e proiettandosi verso un futuro musicale ricco di opportunità.