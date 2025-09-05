Ligabue a Caserta: Musica, Arte e Sostenibilità

La Reggia di Caserta e Piazza Carlo di Borbone si apprestano ad accogliere un evento senza precedenti: “La Notte di Certe Notti”, seconda tappa di un concerto-esperienza che celebra i trent’anni di un’era musicale italiana, un traguardo significativo per Luciano Ligabue e per la sua legione di fan.

Questo viaggio emozionale, inaudito nel Sud Italia, non è solo un concerto, ma una vera e propria immersione nel cuore dell’universo creativo dell’artista di Correggio, un omaggio all’album “Buon Compleanno Elvis” e a “Certe Notti”, pietre miliari che hanno segnato profondamente la scena musicale degli anni ’90.

L’atmosfera festosa prenderà il via oggi con l’apertura del LigaVillage, un villaggio tematico che replica l’esperienza già offerta a Campovolo, ma arricchita da elementi distintivi legati alla location regale.

Allestito tra i maestosi cortili e i giardini barocchi della Reggia, con accesso facilitato da Piazza Gramsci, il LigaVillage si configura come un microcosmo interattivo, un ponte tra la musica, l’arte e il pubblico.

L’offerta di attività è variegata e pensata per coinvolgere ogni tipo di visitatore.

I “Liga Games”, con giochi d’abilità classici come flipper e calcio balilla, stimolano la competizione amichevole, mentre il “ligacorner Insidethebox – Buon Compleanno Elvis 1995-2025” offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte dell’album, attraverso una mostra fotografica e una collezione di memorabilia.

Il merchandising dedicato, i punti ristoro a tema, l’Area Cinema per proiezioni speciali e lo spazio Tribute Stage per performance live di artisti emergenti, alimentano ulteriormente l’esperienza immersiva.

Un elemento distintivo e di profondo valore aggiunto è l’Area Sociale e Sostenibile, uno spazio dedicato alla sensibilizzazione e all’impegno civico.

In collaborazione con Ontier, studio legale leader nella sostenibilità applicata allo spettacolo, questa area promuove riflessioni e azioni concrete sui temi ambientali, la tutela dei diritti umani, la salute, la parità di genere e l’inclusione.

L’iniziativa vuole coniugare l’intrattenimento di massa con la responsabilità sociale, ispirando comportamenti virtuosi e un approccio consapevole al mondo che ci circonda.

A completare l’offerta, l’Area Campeggio, riservata ai possessori di titolo d’ingresso valido, crea una comunità di appassionati e prolunga l’esperienza festosa.

Un tocco di sapore autentico e territoriale è garantito da Nunu’s Italia, che trasforma il LigaVillage in un vivace mercato alimentare itinerante.

Numerosi foodtruck dal design esclusivo offriranno una selezione curata di specialità locali, esaltando l’eccellenza dei prodotti della regione Campania.

Questo connubio tra musica, cultura gastronomica e sostenibilità crea un’esperienza unica, dove il pubblico potrà assaporare i veri sapori del Sud, nel contesto vibrante di un evento di portata internazionale.

L’attenzione alla filiera corta e alla sostenibilità ambientale si traduce in un’offerta culinaria di alta qualità, perfettamente in linea con l’energia contagiosa della musica live.