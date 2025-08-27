Litorale Napoli: Intensificati i controlli contro il noleggio abusivo

La sorveglianza del litorale napoletano si intensifica, con Carabinieri e Polizia Municipale impegnati in un’azione coordinata volta a contrastare il fenomeno del noleggio abusivo di attrezzature balneari, un’emergenza che affligge regolarmente le spiagge della città.

L’operazione, focalizzata in particolare sulla celebre spiaggia della Rotonda Diaz, cuore pulsante del divertimento estivo per residenti e turisti, ha portato all’identificazione e alla denuncia di tre individui, individuati come figure chiave in un’attività illecita che erode la legalità e impoverisce il servizio pubblico.

L’azione delle forze dell’ordine, condotta congiuntamente dalla Compagnia Centro dei Carabinieri e dalla Polizia Municipale, non si limita alla mera repressione, ma mira a smantellare una rete di attività non autorizzate che si insedia lungo il litorale.

I tre soggetti denunciati ricoprivano ruoli distinti all’interno del sistema, orchestrando l’occupazione indebita di porzioni di spiaggia e il conseguente noleggio illegale di ombrelloni, sedie a sdraio e tavolini.

Questo genere di attività, oltre a violare le normative urbanistiche e comunali, sottrae risorse finanziarie che dovrebbero essere destinate alla manutenzione e al miglioramento delle aree balneari pubbliche, compromettendo la fruibilità del bene comune da parte di tutti i cittadini.

Il sequestro di beni, che ha comportato la confisca di dieci ombrelloni, sessanta sedie a sdraio, venti tavolini in plastica e una somma di denaro sospetta, provento diretto dell’attività illecita, testimonia la rilevanza economica di questo fenomeno.

L’ammontare del denaro sequestrato suggerisce una potenziale organizzazione strutturata, con conseguenze potenzialmente dannose per l’economia legale e per l’immagine turistica della città.

Questa operazione sottolinea la complessità della gestione del litorale, un’area spesso teatro di contrasti tra interessi privati e collettivi.

La presenza costante delle forze dell’ordine, affiancata da una maggiore sensibilizzazione dei cittadini e da un rafforzamento dei controlli, si rivela fondamentale per tutelare il diritto alla fruizione di un bene pubblico, garantire la legalità e preservare la bellezza del patrimonio costiero napoletano.

L’azione delle autorità rappresenta un segnale chiaro: la tolleranza verso pratiche illegali si esaurisce, e la tutela del bene pubblico è una priorità assoluta.