mercoledì 15 Ottobre 2025
19 C
Napoli
Napoli Cronaca

Lupo investito in Irpinia: indagini e tutela della specie.

redazione napoli
redazione napoli

La scoperta di un giovane lupo deceduto ai margini della strada provinciale, nei pressi di Candida (Avellino), solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza della fauna selvatica e sull’impatto delle attività antropiche negli habitat naturali.

L’evento, verificatosi nella notte, ha portato al ritrovamento del corpo del predatore questa mattina, prontamente segnalato alle autorità competenti.
Immediatamente mobilitati, i Carabinieri e il personale dell’ASL di Avellino hanno effettuato i primi rilievi sul luogo, confermando l’ipotesi di un incidente stradale.
La tragica morte di questo esemplare, presumibilmente un individuo in fase di crescita e potenzialmente parte di un branco locale, sottolinea la vulnerabilità della specie *Canis lupus* in un territorio sempre più frammentato e intensificato dalle infrastrutture viarie.

La carcassa, opportunamente recuperata, è stata trasferita all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZS) di Portici, un centro di ricerca di eccellenza per lo studio e la prevenzione delle malattie animali.
Qui, analisi approfondite saranno condotte per determinare con certezza le cause del decesso, escludendo o confermando l’incidente come fattore determinante.
Tuttavia, la perizia scientifica non si limiterà alla mera accertamento della causa: sarà cruciale ricavare dati genetici e fisiologici dall’esemplare.

Questi dati, infatti, contribuiranno in modo significativo al monitoraggio della popolazione lupina regionale, offrendo spunti preziosi sulla sua struttura genetica, sulla sua salute e sulle possibili minacce che la insidiano.
Questo episodio, purtroppo, non è isolato.
L’aumento degli incontri tra lupi e attività umane, legato alla ripresa demografica della specie nel Sud Italia, rende imprescindibile l’adozione di misure di prevenzione e mitigazione dei rischi.
È necessario un approccio integrato che coinvolga enti pubblici, comunità locali e esperti del settore, al fine di garantire la coesistenza pacifica tra uomo e fauna selvatica.

Ciò include la valutazione e l’implementazione di soluzioni come recinzioni elettrificate per proteggere il bestiame, campagne di sensibilizzazione per la popolazione locale e l’ottimizzazione della rete viaria per ridurre il rischio di collisioni.

L’analisi dei dati raccolti dall’IZS sarà fondamentale per informare queste strategie, permettendo di comprendere meglio i modelli di movimento del lupo, identificare i punti critici per la sua sicurezza e sviluppare interventi mirati ed efficaci.

La perdita di un singolo individuo rappresenta una perdita per l’intero ecosistema e un monito per la necessità di un impegno costante nella tutela della biodiversità e nella promozione di un futuro sostenibile per la fauna selvatica.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved