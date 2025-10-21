Malattia Oculare Tiroidea: Nuove Speranze e Diagnosi Precoce

La malattia oculare tiroidea (MOT), una complicanza autoimmune rara ma potenzialmente devastante, rappresenta una sfida complessa per la gestione clinica.

Sebbene spesso associata a disfunzioni tiroidee, la patologia può manifestarsi indipendentemente, compromettendo la qualità della vita del paziente attraverso sintomi come esoftalmo, retrazione palpebrale e proptosi, che possono evolvere fino a danni al nervo ottico e perdita della vista.

Il progresso nella comprensione di questa condizione è stato recentemente messo in luce durante un congresso scientifico a Napoli, promosso da Motore Sanità e sostenuto da Amgen. L’evento ha evidenziato l’importanza di un approccio multidisciplinare, che integri le competenze di oculisti clinici, specialisti in chirurgia orbitaria, endocrinologi, psicologi e chirurghi maxillo-facciali.

Questo approccio sinergico mira a una diagnosi precoce e a trattamenti mirati, che vadano oltre i tradizionali corticosteroidi e interventi chirurgici.

Un elemento chiave nel trattamento emergente è l’utilizzo di farmaci antagonisti dell’IGF1, che agiscono sui recettori stimolati dagli autoanticorpi, contribuendo a ridurre lo spessore dei muscoli retro-orbitali.

La necessità di standardizzare e consolidare queste nuove terapie è stata sottolineata, così come l’urgente necessità di formare un numero maggiore di specialisti oculisti esperti in oculoplastica, una figura ancora carente nel panorama italiano.

La diagnosi precoce rimane cruciale, spesso ritardata a causa di sintomi iniziali lievi, erroneamente interpretati come congiuntivite o occhi secchi.

Medici di famiglia e specialisti di altre discipline devono quindi essere sensibilizzati a riconoscere i segnali d’allarme e indirizzare tempestivamente i pazienti ai centri di riferimento.

La MOT, con una prevalenza stimata di circa 5.000 casi in Campania, impatta significativamente sulla popolazione, richiedendo una gestione integrata e organizzata.

La creazione di una rete di cure sul modello della rete oncologica campana è stata proposta come soluzione per ottimizzare l’accesso alle terapie e garantire un percorso assistenziale continuo.

Interventi sullo stile di vita, come smettere di fumare, integrare selenio nella dieta e assumere statine, possono contribuire a mitigare i sintomi, come evidenziato dagli esperti.

La ricerca continua a progredire, con trattamenti innovativi come la terapia genica, che sta offrendo nuove speranze per pazienti con rare distrofie retiniche ereditarie.

L’attivazione di registri regionali di patologia e l’accesso più rapido a sperimentazioni cliniche, grazie a collaborazioni con Aifa e Farmindustria, rappresentano passi fondamentali per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da MOT.

L’impegno della Regione Campania a investire nell’innovazione e a promuovere la collaborazione tra istituzioni sanitarie apre la strada a un futuro in cui la MOT possa essere affrontata con maggiore efficacia e compassione.