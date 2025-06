Marco Rossetti a Pellezzano: incontro tra arte e territorio

Venerdì 20 giugno, Pellezzano si configura come fulcro di un’iniziativa culturale di respiro locale, ma con ambizioni più ampie: “Racconti d’estate”, il progetto promosso da dLiveMedia con il sostegno del Comune di Pellezzano, in collaborazione con Scabec e la Provincia di Salerno. L’evento, che mira a creare un ponte tra l’arte, il territorio e la comunità, ospita Marco Rossetti, interprete di una nuova stagione del teatro e del cinema italiano.Rossetti, figura che emerge in un panorama artistico spesso dominato da effimero, incarna una rara combinazione di talento naturale, dedizione al mestiere e una profonda connessione con il pubblico. La sua carriera, definita da scelte artistiche ponderate e da una costanza encomiabile, non si è limitata a ruoli, ma ha costruito un’identità scenica riconoscibile e apprezzata.”È un attore che irradia energia e verità,” sottolinea Roberto Vargiu, riflettendo una percezione condivisa da critici e spettatori. Rossetti non si affida a gesti eclatanti o a stereotipi; la sua forza risiede nella capacità di comunicare emozioni complesse attraverso una presenza autentica e una profonda introspezione. L’appuntamento a Pellezzano non sarà una semplice intervista, ma un dialogo dinamico tra palco e platea, un’occasione per Rossetti di condividere le sue riflessioni sul processo creativo, le sfide del mestiere e l’importanza del rapporto con il pubblico.La serata, affidata alla competenza della giornalista Stefania Maffeo, si preannuncia come un momento di riflessione e ispirazione, offrendo una prospettiva inedita sul mondo dell’interpretazione. La presenza del Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, e del direttore di dLive Media, Roberto Vargiu, testimonia l’impegno del territorio nel sostenere iniziative culturali di qualità e nel promuovere nuovi talenti. L’evento, collocato nel cuore pulsante della città, ai Giardini pubblici di Piazza Municipio alle ore 18:15, si configura come un’opportunità per riscoprire il valore del teatro come luogo di incontro, scambio e crescita culturale, un faro di bellezza e ispirazione per l’intera comunità. Il progetto “Racconti d’estate” vuole essere un seme piantato nel fertile terreno della cultura locale, per favorire la crescita di nuove consapevolezze e per alimentare la passione per l’arte in tutte le sue forme.