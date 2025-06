Mare Nostrum: Danza e Cultura nel Cuore del Mediterraneo

Mare Nostrum: Un Viaggio Coreografico nel Cuore del MediterraneoSabato 21 giugno, in un’armoniosa convergenza tra la Festa della Musica e la ricca tradizione culturale italiana, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli si trasforma in un palcoscenico effimero. Si apre, infatti, la terza tappa della rassegna internazionale di danza contemporanea Mare Nostrum, un progetto ambizioso e pluriennale promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania, che si protrarrà fino all’autunno del 2025, disseminando performance evocative in siti di rilevanza storica e artistica.Mare Nostrum, giunto alla sua seconda edizione sotto la direzione artistica di Claudio Malangone, non è semplicemente un ciclo di spettacoli, bensì un’iniziativa volta a creare un ponte tra diverse culture, un dialogo interculturale che si esprime attraverso il linguaggio universale del corpo e del movimento. Ispirato alle acque che hanno storicamente unito le sponde del Mediterraneo, il progetto si configura come un crogiolo di ispirazioni, un’ode alla diversità e alla condivisione, sostenuto finanziariamente dal Ministero della Cultura e cofinanziato da enti locali come il Comune di Pontecagnano Faiano, il Comune di Padula e la Comunità Montana Vallo di Diano.La serata inaugurale si aprirà con un raffinato aperitivo offerto da Borderline danza, preparando il pubblico a immergersi nelle suggestioni di due performance distinte. La prima, “La Ballata di Colapesce”, regia e coreografia di Flavia Bucciero, con parole e musica di Antonello Paliotti, attinge a una delle leggende più affascinanti del Sud Italia, quella del ragazzo che, per amore del mare, si trasformò in pesce. Accanto a essa, “Che tu sia per me il coltello”, concept e interpretazione di Alessia Muscariello, con musiche originali di Tony Di Matteo, promette un’esperienza coreografica intensa e introspettiva, ispirata a una frase emblematica delle Lettere a Milena di Franz Kafka.”La Ballata di Colapesce” reinterpreta la fiaba, intessendo un racconto visivo e sonoro che fonde danza, proiezioni video di Giulia Gerace e l’interpretazione di Alice Covili, Marco Della Corte, Iolanda Del Vecchio e Leila Ghiabbi, per esplorare i temi della metamorfosi, della rinascita e del legame profondo tra l’uomo e l’elemento acquatico. “Che tu sia per me il coltello”, invece, si preannuncia un viaggio introspettivo nel corpo come campo di battaglia interiore, un’esplorazione visceralmente onesta della vulnerabilità e della resilienza, un lavoro che emerge dalla residenza coreografica MUD, nato dall’incontro tra parola, gesto e suono.Mare Nostrum, nella sua vocazione pluriennale, estenderà il suo percorso attraverso luoghi significativi del territorio, dal Museo archeologico nazionale e Parco archeologico di Pontecagnano, al Museo archeologico nazionale di Eboli e alla Certosa di San Lorenzo a Padula. Queste tappe accoglieranno compagnie provenienti da Italia, Croazia, Albania, Tunisia e Spagna, celebrando la ricchezza della pluralità mediterranea attraverso l’arte della danza, dove passato e presente si fondono in un flusso continuo di emozioni e significati.Per l’occasione, il Museo archeologico nazionale di Eboli estenderà il suo orario fino alle 22:00, con ultimo ingresso alle ore 21:30, offrendo al pubblico l’opportunità di prolungare l’esperienza culturale. L’ingresso al museo, a partire dalle ore 19:00, sarà gratuito, rendendo l’evento accessibile a un pubblico più ampio. La degustazione e la partecipazione alla rassegna sono a libero accesso, senza necessità di prenotazione, invitando tutti a condividere un momento di bellezza e scoperta.