Marie Curie: Controlli e Prevenzione contro le Armi tra i Giovani

L’istituto “Marie Curie” di Ponticelli, sotto la guida della preside Valeria Pirone, si è distinto come precursore in una strategia volta a contrastare un fenomeno insidioso: il possesso di armi bianche tra i giovani studenti.

L’iniziativa, nata da un’intuizione della dirigente scolastica già due anni fa, quando un primo episodio di detenzione di un coltello destò allarme, ha visto la collaborazione con il prefetto di Bari per l’introduzione di controlli mirati, supportati dalla presenza di pattuglie delle forze dell’ordine equipaggiate con metal detector.

Un modello che ora il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara intende replicare su scala nazionale, un’evoluzione che Pirone accoglie con convinzione.

L’esperienza dell’istituto “Marie Curie” offre spunti cruciali per comprendere l’urgenza e la complessità della questione.

La tragedia avvenuta a La Spezia, con la perdita di Abanoub Youssef, ha drammaticamente riportato alla luce un problema latente, amplificando la necessità di interventi decisi e coordinati.

Sebbene l’iniziativa possa dissuadere anche un solo studente dall’occultare un’arma, è un segnale che non può essere ignorato.

L’accoglienza dei controlli da parte degli studenti è un dato significativo.

Inizialmente percepiti con timore, i controlli sono ora considerati una garanzia di sicurezza.

La preside sottolinea l’importanza di un approccio equilibrato, con verifiche periodiche, ritenute sufficienti per mantenere un clima di sicurezza senza generare un clima eccessivamente repressivo.

La presenza delle forze dell’ordine rappresenta un’estrema ratio, un intervento di ultima istanza attivabile su iniziativa dei dirigenti scolastici, in dialogo con le prefetture.

La preside Pirone evidenzia come l’azione scolastica, da sola, risulti inadeguata per fronteggiare un fenomeno in continua evoluzione, alimentato da dinamiche sociali complesse.

Un aspetto critico rimane la relativa facilità con cui gli adolescenti accedono ad armi da taglio.

La detenzione di coltelli tra i giovani non è confinata a contesti socioeconomici specifici, ma si manifesta in istituti di periferia e in quelli centrali, riflettendo un problema diffuso.

Il possesso di un coltellino è diventato, per alcuni, un elemento di status, un modo per affermare la propria identità all’interno di un gruppo.

La preside Pirone conclude sottolineando che, parallelamente ai controlli, è fondamentale proseguire con attività di sensibilizzazione e prevenzione.

L’educazione alla legalità, il promuovere relazioni positive e il favorire l’espressione costruttiva delle emozioni rappresentano una missione imprescindibile per la scuola, un investimento nel futuro dei giovani e della società.

Il controllo non può sostituire l’educazione, ma può supportarla, offrendo un quadro di sicurezza che permetta agli studenti di crescere in un ambiente più sicuro e sereno.