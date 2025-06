Massa Lubrense: Lutto Misterioso, Indagine sulla Scomparsa di un Operaio

La comunità di Massa Lubrense è scossa da un lutto misterioso che avvolge la scomparsa e la tragica scoperta del corpo di Pasquale De Angelis, un operaio di 65 anni. La vicenda, ora al centro di un’indagine condotta dai Carabinieri sotto la direzione della Procura di Torre Annunziata, solleva interrogativi complessi che vanno ben oltre la semplice ipotesi di un incidente.L’uomo, un bracciante agricolo con regolare contratto, era svanito nel nulla dopo aver segnalato un incendio divampato in un fondo agricolo adiacente a quello in cui è stato successivamente rinvenuto il suo corpo. La scena, descritta come raccapricciante, mostrava l’uomo in una posizione contorta, con evidenti segni di ustioni sulle braccia. Questi segni, pur non essendo immediatamente chiarificatori, suggeriscono un coinvolgimento diretto nell’evento infiammatorio, ma non escludono altre possibili dinamiche.La preoccupazione della moglie, tempestivamente allertata dalla mancata rientrare del marito, ha innescato un’operazione di ricerca immediata. L’avvocato Maria Fontanella, che assiste la donna, sottolinea la profonda angoscia della famiglia e la necessità di accertare con la massima urgenza le circostanze che hanno portato a questa perdita.L’ipotesi di un evento naturale, come un malore improvviso – un infarto, in particolare – non può essere esclusa a priori, data l’età del defunto e lo stress potenziale legato all’emergenza incendio. Tuttavia, gli inquirenti, animati da un approccio prudente e attento alla complessità della situazione, hanno disposto il sequestro della salma. Questa misura, formale ma cruciale, mira a preservare ogni traccia utile all’indagine e a consentire una perizia autoptica accurata. L’autopsia, eseguita da un medico legale esperto, sarà determinante per stabilire con certezza la causa del decesso e per escludere o confermare altre possibili cause, come ad esempio un’intossicazione da fumi o altre lesioni traumatiche non immediatamente visibili.L’indagine, ora in una fase delicata, si concentrerà sull’analisi del contesto in cui si è verificato l’incendio: la sua origine, la sua rapida propagazione, e l’effettivo coinvolgimento della vittima. Si stanno verificando la documentazione relativa al fondo agricolo, le testimonianze dei soccorritori intervenuti e le eventuali registrazioni di telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’obiettivo è ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla scomparsa e alla tragica scoperta di Pasquale De Angelis, restituendo alla sua famiglia e all’intera comunità risposte chiare e definitive. L’attenzione è massima per escludere qualsiasi irregolarità o comportamento doloso, al fine di fare piena luce su questa vicenda che ha profondamente turbato la tranquillità del territorio.