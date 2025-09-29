Massimo e gli Operai: Contro il Racket, una Graphic Novel di Coraggio

In un territorio segnato da radicate dinamiche criminali, emerge un racconto potente e necessario: “Massimo e i suoi operai contro il racket”, il primo titolo di una serie di graphic novel prodotta dalla “Rete per la legalità”.

Più che una semplice storia, è un manifesto di resistenza e solidarietà, un’esplorazione profonda delle conseguenze dell’estorsione non solo sul singolo imprenditore, ma sull’intera comunità che ruota attorno ad un’azienda.

Il fumetto narra di Massimo, un uomo d’affari costretto a fronteggiare le pressanti richieste di denaro di un clan camorristico.

La sua vicenda, pur ambientata in un contesto di finzione, affonda le radici in storie vere, spesso silenziate dalla paura e dall’omertà.

Il fulcro della narrazione non è l’eroismo individuale di Massimo, bensì la sua inaspettata alleanza con i suoi operai.

Questi ultimi, ben consapevoli che il collasso dell’azienda significherebbe la perdita del lavoro, della stabilità economica e di un futuro per sé e per le loro famiglie, si trasformano in protagonisti attivi, trasformando la paura in coraggio e la rassegnazione in azione.

L’iniziativa della “Rete per la legalità” sottolinea un aspetto cruciale: la vittima dell’estorsione non è solamente l’imprenditore, ma l’intera forza lavoro che dipende da quell’azienda.

Questa prospettiva amplia la comprensione del fenomeno criminale, rivelandone le profonde implicazioni sociali ed economiche.

La solidarietà tra datore di lavoro e dipendenti si configura come la chiave per contrastare il racket, un’alleanza che, come evidenzia il coordinatore regionale della Rete, Luigi Cuomo, deve estendersi a coinvolgere attivamente la cittadinanza.

Il problema dell’estorsione, come denuncia il segretario della CGIL Napoli e Campania, Nicola Ricci, è un male endemico che affligge il tessuto sociale, infiltrandosi in settori economici diversificati, dall’agricoltura all’edilizia, fino alla nuova economia dei rider.

L’iniziativa della “Rete per la legalità” rappresenta un importante strumento di sensibilizzazione, promuovendo una cultura della legalità e del coraggio.

Denunciare è un atto di grande valore, un passo fondamentale per spezzare le catene della paura e dell’omertà.

La CGIL si impegna a sostenere e rafforzare questo impegno culturale, riconoscendo che la difesa dei posti di lavoro e la lotta per la legalità richiedono un sostegno collettivo.

La solitudine, in questi contesti, è un lusso che nessuno può permettersi.

Si tratta di un appello alla responsabilità civica, un invito a costruire una comunità più giusta e sicura, dove l’imprenditoria onesta e il lavoro dignitoso possano prosperare senza l’ombra del racket.