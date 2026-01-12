Maxi-processo Hydra: 62 condanne e un’alleanza tra mafie

Il Tribunale di Milano ha emesso un verdetto storico nel maxi-processo Hydra, un’inchiesta che ha gettato luce su un intricato sistema di convergenza criminale nella regione Lombardia.

Il gup Emanuele Mancini, in un’ordinanza complessa e articolata, ha condannato con rito abbreviato 62 imputati, infliggendo pene che culminano in 16 anni di reclusione per Massimo Rosi, figura apicale della ‘ndrangheta identificata come elemento chiave dell’organizzazione.

Al contempo, ha disposto il rinvio a giudizio di ulteriori 45 persone, inserendole in un procedimento che coinvolge complessivamente 145 individui, a testimonianza della vastità e della profondità delle connessioni criminali scoperte.

L’ordinanza del giudice Mancini riconosce la centralità della contestazione principale mossa dalla Procura, guidata da Marcello Viola e rappresentata dai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane: la formazione di un’associazione mafiosa transnazionale, un’alleanza strategica tra clan di Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra.

Questa convergenza, lungi dall’essere un fenomeno marginale, si è rivelata un’entità strutturata volta a perseguire obiettivi economici illeciti, estendendo l’influenza mafiosa in settori chiave dell’economia lombarda.

Il percorso giudiziario, costellato di colpi di scena e decisioni contrastanti, è iniziato con un’iniziale valutazione del gip Tommaso Perna, che nel 2023 aveva sollevato dubbi sulla legittimità di numerose misure cautelari.

La decisione di Perna, pur inizialmente accolta, è stata successivamente ribaltata in appello e confermata dalla Corte di Cassazione, evidenziando la complessità della materia e la necessità di un’analisi rigorosa delle prove raccolte.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo, si sono basate non solo su intercettazioni e attività di controllo del territorio, ma anche su dichiarazioni cruciali di collaboratori di giustizia, i cosiddetti “pentiti”, che hanno offerto dettagli inediti sulle dinamiche interne alle organizzazioni e sui rapporti tra i diversi clan.Il verdetto attuale, pur segnando una vittoria per la giustizia, non conclude il processo.

Le assoluzioni (18 imputati) e le patteggiature (9 persone) testimoniano la difficoltà di provare la piena responsabilità di tutti gli accusati, mentre i proscioglimenti in udienza preliminare (11 persone) sottolineano la necessità di un’ulteriore verifica delle prove.

L’inchiesta Hydra rappresenta un campanello d’allarme sulla capacità delle organizzazioni criminali di adattarsi e di espandere la propria presenza in territori lontani dalle tradizionali roccaforti, richiedendo un impegno costante e coordinato da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine per contrastare efficacemente il fenomeno mafioso e proteggere la legalità.

La severità delle pene inflitte, unitamente alla complessità del quadro emerso, evidenziano la necessità di un approccio multidisciplinare che comprenda non solo l’azione repressiva, ma anche interventi di prevenzione e di riabilitazione.