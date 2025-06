Memoria e Benessere a Torre del Greco: Inaugurate Nuove Aree nel Parco

Nel cuore del parco di Porto-Scala, a Torre del Greco, si è compiuto un atto di memoria e di comunità, concretizzato nell’inaugurazione di due nuove aree dedicate al benessere e al ricordo. L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e resa possibile grazie alla collaborazione di diverse realtà locali, offre ora al territorio due spazi distinti ma complementari: una panchina commemorativa in onore dello chef Vittorio Gambardella e un’area di sgambamento per cani, gestita dal Rotaract Club.La panchina, posizionata in un luogo particolarmente significativo per lo chef, un angolo riparato sotto gli alberi dove amava rifugiarsi durante le pause dal lavoro, rappresenta un tributo tangibile alla sua figura e al suo spirito. Una targa incisa con la frase “Lavorare con passione scalda il cuore” sottolinea i valori che hanno guidato la sua carriera, un’eredità che va oltre la semplice abilità culinaria. Il padre, Vincenzo Gambardella, ha commosso i presenti ricordando come quella zona, immersa nel verde e a due passi dal parco giochi e dalle strutture sportive, fosse un luogo di rigenerazione per il figlio, un rifugio per ricaricare le energie creative e affrontare le sfide del lavoro in cucina. La scomparsa prematura di Vittorio, a soli 44 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile, ma questa panchina diventa un punto di riferimento per i familiari, i colleghi del ristorante MM Lounge e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e ammirato. È un invito a perseverare nella passione e nell’impegno, elementi distintivi del suo percorso professionale.L’area di sgambamento per cani, un’aggiunta preziosa per la comunità, risponde all’esigenza di offrire spazi dedicati al benessere degli animali domestici e dei loro proprietari. Grazie all’impegno del Rotaract Club di Torre del Greco-comuni vesuviani, che ne curerà la gestione per un anno con possibilità di rinnovo, l’area è stata attrezzata con elementi di gioco e una fontanella, creando un ambiente sicuro e divertente per i cani e un luogo di incontro e socializzazione per i loro accompagnatori. Questa iniziativa sottolinea l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le tematiche legate alla tutela del benessere animale e alla promozione di uno stile di vita attivo e responsabile. La collaborazione con il Rotaract testimonia l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni in progetti di utilità sociale, creando un ponte tra tradizione e innovazione e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Il parco di Porto-Scala, con queste nuove aree, si conferma come un luogo di aggregazione e di crescita, capace di coniugare memoria, divertimento e rispetto per l’ambiente e gli animali.