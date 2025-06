Memoria e Sport: Un Faro di Legalità nel Carcere

Un Faro di Legalità tra le Mura del Carcere: Onorare i Caduti, Proiettarsi nel FuturoAll’interno delle austere mura della Casa Circondariale di Secondigliano, si è recentemente conclusa l’edizione 2025 del “Memoriale delle Vittime innocenti della Criminalità”, un evento che trascende la mera commemorazione per divenire un potente atto di resistenza civile e un’affermazione dei valori fondanti della convivenza democratica. L’occasione ha visto il riconoscimento del giornalista Giovanni Taranto, figura emblematica della cronaca oplontina e testimone coraggioso di un’epoca segnata dalla violenza mafiosa.Il percorso di Taranto, costellato di minacce, intimidazioni e attacchi fisici – tanto da richiedere una costante protezione istituzionale – è la storia di un giornalista che ha scelto di non cedere di fronte alla morsa del potere criminale. L’onorificenza ricevuta, lungi dall’essere un traguardo personale, è stata presentata come un tributo a tutti i colleghi che hanno pagato un prezzo elevato per la ricerca della verità e la difesa della legalità. Un pensiero grato è stato rivolto alla Dottoressa Lina De Cesare, motore inesauribile dell’iniziativa e rappresentante di un impegno istituzionale che va oltre i confini della Direzione Riabilitazione della ASL Napoli 1.L’evento, promosso dall’ASD Vip Center e dall’ASD Meridies Onlus, ha ripercorso le vite spezzate da un’organizzazione criminale pervasiva, ricordando figure come Giancarlo Siani, il giornalista assassinato dalla mafia di Marano, e Giuseppe Salvia, vicedirettore del carcere di Poggioreale, vittima della brutalità di Raffaele Cutolo. La memoria di Siani, recentemente onorata in sedi prestigiose come l’Università di Udine e il Festival nazionale del giornalismo d’inchiesta, si è fusa con il riconoscimento a Taranto, entrambi simboli di un giornalismo coraggioso e senza compromessi.Parallelamente alla cerimonia commemorativa, si è concluso il progetto “Gestire la forza – Guardare alla vita”, finanziato dal piano nazionale per lo sport in carcere e sostenuto da Sport e Salute. Questo ambizioso programma ha introdotto l’attività sportiva, in particolare lezioni di Ju-Jitsu guidate dal Maestro Salvatore Izzi, come strumento di rieducazione, promozione del rispetto e stimolo alla rinascita personale all’interno del contesto carcerario. L’integrazione dello sport e dei suoi valori rappresenta un approccio innovativo e costruttivo per affrontare le sfide della riabilitazione e reinserimento sociale.La presenza di un’ampia rappresentanza istituzionale, che includeva figure chiave come l’Assessore Antonio De Iesu, l’Assessore Emanuela Ferrante, la Provveditore Regionale Lucia Castellano, il Generale Giovanni Adamo e il Direttore del Penitenziario Giulia Russo, testimonia l’importanza attribuita a questo evento a livello nazionale e regionale. Un impegno condiviso, rafforzato dalla partecipazione della consigliera regionale Carmela Rescigno, Presidente della Commissione Speciale Anticamorra.Giovanni Taranto, autore di una serie di romanzi di successo incentrati sulle indagini del Capitano Mariani (Avagliano editore), ha espresso il desiderio di utilizzare questo riconoscimento come catalizzatore per un impegno ancora più profondo, estendendo la sua voce attraverso la narrazione letteraria. Crede che i suoi libri, attraverso la potenza delle storie, possano illuminare i meccanismi oscuri del crimine e stimolare scelte eticamente consapevoli.Il Memoriale non si è limitato a guardare al passato, ma ha guardato avanti, sottolineando che la costruzione della legalità è un dovere continuo, un impegno collettivo che richiede vigilanza, coraggio e la partecipazione attiva di ogni cittadino. Fare memoria è essenziale, ma è agire quotidianamente, con determinazione e responsabilità, che si può veramente costruire un futuro più giusto e sicuro.