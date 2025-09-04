Mercogliano, quindicenne precipita: condizioni critiche e indagini in corso.

Una drammatica emergenza ha scosso la comunità di Mercogliano, in provincia di Avellino, dove una giovane di quindici anni versa in condizioni critiche a seguito di una caduta da un’altezza considerevole, precisamente dal quarto piano del suo condominio nella frazione Torrette.

L’evento, avvenuto in circostanze ancora nebulose, ha immediatamente innescato una corsa contro il tempo per garantire alla ragazza le cure mediche più avanzate.

La madre, testimone diretto dell’accaduto, ha prontamente allertato i soccorsi, innescando un’immediata mobilitazione del sistema sanitario d’emergenza.

Squadre del 118, intervenute sul luogo, hanno stabilizzato la giovane in loco, prima di trasportarla in ambulanza presso l’Ospedale Moscati di Avellino, dove è stata ricoverata in condizioni gravissime, classificata in codice rosso.

L’Ospedale Moscati, centro di riferimento per le emergenze sanitarie nella regione, ha attivato immediatamente la sua equipe di chirurgia d’urgenza, pronta ad affrontare un intervento complesso e delicato.

La giovane è attualmente sotto costante osservazione, e il suo quadro clinico rimane estremamente preoccupante, richiedendo un monitoraggio continuo e interventi specialistici per affrontare le lesioni riportate.

Le cause di questa tragica caduta sono al vaglio delle forze dell’ordine.

I Carabinieri di Mercogliano hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire la dinamica dei fatti, escludendo o confermando possibili cause accidentali, omissive o dolose.

Si stanno analizzando testimonianze, raccogliendo elementi e verificando ogni possibile scenario per accertare la verità e fornire risposte alla famiglia della giovane e all’intera comunità locale, profondamente scossa da questo evento.

L’attenzione è focalizzata non solo sulla ricostruzione dei fatti, ma anche sulla ricerca di eventuali fattori di rischio, elementi strutturali difettosi o situazioni di pericolo che potrebbero aver contribuito all’incidente.