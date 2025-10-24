Meret ko: brutto infortunio, Napoli in emergenza!

Un brusco intoppo colpisce il Napoli: Alex Meret, pilastro difensivo della squadra azzurra, è stato costretto ad abbandonare prematuramente l’allenamento odierno a causa di una frattura del metatarso del piede destro.

L’infortunio, avvenuto durante la seduta mattutina, getta un’ombra significativa sulle imminenti sfide del club partenopeo, in particolare sul cruciale impegno contro l’Inter.

Il comunicato ufficiale del Napoli ha precisato che il portiere si è sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici presso la Pineta Grande Hospital.

Gli esami strumentali hanno confermato la frattura del secondo metatarso, un evento traumatico che solleva interrogativi sulla gravità della lesione e sui tempi di recupero.

La natura precisa della frattura rappresenta ora il fulcro dell’attenzione medica.

La possibilità di una frattura scomposta, ovvero con frammenti ossei dislocati, non può essere esclusa e, in tal caso, potrebbe rendere necessario un intervento chirurgico.

Anche in assenza di tale necessità, i tempi di recupero si prospettano comunque prolungati, stimati in un mese.

Questa assenza forzata di Meret rappresenta un duro colpo per il Napoli, privandolo di un elemento chiave della sua difesa e ponendo una sfida immediata al suo sostituto, costretto a raccogliere l’eredità di un portiere di caratura internazionale.

L’infortunio di Meret evidenzia, inoltre, la fragilità fisica che può affliggere gli atleti professionisti, sottoposti a ritmi di allenamento e competizioni estremamente intensi.

La gestione del carico di lavoro e la prevenzione degli infortuni diventano, pertanto, priorità assolute per la squadra medica del Napoli, chiamata a monitorare attentamente le condizioni fisiche di tutti i giocatori e ad adottare misure preventive mirate.

L’evento, purtroppo, si aggiunge ad una stagione già segnata da diverse problematiche fisiche che hanno colpito la rosa azzurra, rendendo ancora più complessa la corsa verso obiettivi ambiziosi.