Micronido Spazzolino: Anacapri risolve il problema e riapre con nuova gestione

L’amministrazione comunale di Anacapri, presieduta dal sindaco Francesco Cerrotta, ha affrontato con tempestività una delicata situazione relativa al micronido comunale “Spazzolino”, un servizio educativo essenziale per le famiglie locali attivo dal 2012.

Un ritardo nell’erogazione degli stipendi al personale, protrattosi per diversi mesi, ha generato preoccupazioni e ha richiesto un intervento amministrativo immediato per tutelare i diritti dei lavoratori e garantire la continuità del servizio.

In risposta a questa criticità, il sindaco, dimostrando sensibilità verso le esigenze del personale e delle famiglie, ha esercitato il potere di intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente.

Questo intervento ha permesso di saldare le mensilità di agosto e settembre arretrate, assicurando ai dipendenti il riconoscimento economico dovuto.

La risoluzione del contratto con la società gestore precedente, resa necessaria dalla gravità della situazione, è stata formalizzata attraverso una determina dirigenziale, segnando un punto di rottura con una gestione che si è dimostrata inadeguata.

Parallelamente, l’amministrazione ha proceduto all’affidamento del servizio a un nuovo soggetto: la cooperativa sociale “Raggio di Sole Onlus”, che aveva precedentemente ottenuto il secondo posto nella graduatoria di gara.

Questa scelta strategica garantisce il mantenimento del personale qualificato già impiegato nel micronido, preservando la continuità pedagogica e relazionale per i bambini.

La nuova sede del micronido, strategicamente situata in Piazza San Nicola, risponde a requisiti specifici di sicurezza e adeguatezza strutturale.

L’immobile, originariamente progettato per ospitare un centro polifunzionale per anziani, è stato riqualificato per accogliere il servizio educativo, testimoniando la capacità amministrativa di adattare le risorse per rispondere a priorità emergenti.

La riapertura del micronido è prevista per lunedì mattina, consentendo alle famiglie di accompagnare i propri figli nella nuova sede, segnando un ritorno alla normalità e rinnovando la fiducia nell’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire servizi essenziali per la comunità.

L’evento riflette la volontà di superare un momento di difficoltà e di offrire alle famiglie un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per lo sviluppo dei loro bambini.

L’azione intrapresa rappresenta un esempio di governance responsabile, orientata alla tutela del benessere sociale e alla promozione del diritto all’istruzione fin dalla prima infanzia.