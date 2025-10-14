Minacce a Saviano e Capacchione: la sentenza rivela un piano di intimidazione

La sentenza d’appello del 14 luglio scorso, che ha confermato le condanne per Francesco Bidognetti e Michele Santonastaso nel processo relativo alle minacce rivolte a Roberto Saviano e Rosaria Capacchione, rivela un’operazione di intimidazione premeditata e di portata allarmante, oltre che un’analisi penetrante della psicologia criminale camorristica.

I giudici della Prima Sezione della Corte d’Appello di Roma, nelle loro motivazioni, hanno delineato un quadro in cui la lettura pubblica di un atto, apparentemente formale, si trasformava in un messaggio subliminale destinato a terrorizzare e a condizionare l’attività giornalistica.

L’atto in questione, letto durante il processo Spartacus a Napoli, assumeva una valenza ben più grave di una semplice replica o critica.

Attraverso un’abile manipolazione del linguaggio e del contesto processuale, l’avvocato Santonastaso, agendo per conto di Bidognetti e dell’organizzazione criminale dei Casalesi, aveva creato un clima di paura e sottomissione.

La scelta di citare nominativamente i giornalisti, l’utilizzo di toni risentiti e accusatori, le denunce di presunto condizionamento della magistratura, tutto concorreva a costruire un’atmosfera di minaccia esplicita.

I giudici hanno evidenziato come la lettura pubblica dell’atto, unitamente alla sua diretta riferibilità a figure di spicco dell’organizzazione, non fosse un evento isolato, ma parte di una strategia più ampia.

Il messaggio era diretto non solo a Saviano e Capacchione, ma all’intera rete di affiliati e collaboratori dei Casalesi, che ne avrebbero tratto l’input per azioni di ritorsione.

L’obiettivo era chiaro: dissuadere i giornalisti dal proseguire nelle loro inchieste, generando un effetto deterrente che avrebbe silenziato le voci critiche nei confronti dell’organizzazione.

La gravità della situazione fu immediatamente percepita dalle autorità, che ordinarono l’immediata adozione di misure di protezione per i giornalisti, potenziando quelle già esistenti per Saviano.

Questo sottolinea l’efficacia della strategia intimidatoria, capace di generare un clima di pericolo che richiedeva un intervento urgente.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla libertà di stampa e sulla capacità delle organizzazioni criminali di esercitare pressioni e influenzare il sistema giudiziario, sfruttando la paura e l’intimidazione come strumenti di controllo.

La sentenza non si limita a condannare i responsabili diretti, ma serve da monito per contrastare la cultura dell’impunità e tutelare il diritto dei giornalisti di svolgere il loro lavoro in sicurezza e indipendenza.