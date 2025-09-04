Miss Sud 2025: Roccadaspide, arte, spettacolo e inclusione.

Roccadaspide si appresta a incarnare un crocevia di arte, spettacolo e valori, ospitando il Gran Galà di Miss Sud 2025, culmine della sedicesima edizione curata da Gino Stabile.

Un percorso che, dopo le suggestive tappe di Perdifumo, Felitto e Agropoli, raggiungerà il suo apice in via XX Settembre, domenica 7 settembre (ore 20, ingresso libero), consolidando un’identità unica che fonde moda, talento emergente e un profondo impegno verso l’inclusione sociale.

La vigilia del gran finale si preannuncia vibrante: sabato 6 settembre, Piazza De Marco si trasformerà in un palcoscenico di festa.

Un omaggio musicale, un viaggio sonoro attraverso le hit che hanno segnato le generazioni degli anni ’70, ’80 e ’90, accompagnerà il pubblico di tutte le età, condotto dalla carismatica Susy Fiorillo e animato dalle Veline di Miss Sud.

Sul palco, una ventina di candidate si presenteranno al pubblico, preludio al sfarzo della serata conclusiva.

Il Gran Galà del 7 settembre promette un’esperienza immersiva nel mondo dello spettacolo.

A guidare la finalissima sarà Sofia Bruscoli, affiancata da una costellazione di ospiti di prestigio: Massimiliano Morra, con la sua autorevolezza, ricoprirà il ruolo di presidente di giuria; Brigitta Boccoli, madrina dell’evento, porterà con sé eleganza e fascino; Greta Giordano, direttamente dal programma “Avanti un Altro”, garantirà momenti di intrattenimento.

La performance live della talentuosa cantante Monica Pignataro e la comicità surreale del professor Enzo Fischetti, icona del programma “Made in Sud”, arricchiranno ulteriormente la serata.

Quest’anno, un omaggio speciale sarà dedicato a Gianni Sciarrillo, hair stylist di fama internazionale.

Più di quattordicicento personalità del mondo dello spettacolo hanno affidato a lui la cura del loro aspetto, testimoniando il suo talento innato nel trasformare un semplice taglio di capelli in una dichiarazione di stile, un elemento distintivo dell’immagine di una star.

La sua collaborazione con RAI e Mediaset ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama dello spettacolo italiano.

Miss Sud non è solo un concorso di bellezza; è un progetto culturale e sociale che abbraccia un messaggio potente: la lotta contro la violenza sulle donne.

Il claim “Miss Sud dice NO alla violenza sulle donne” si rinnova, confermando l’impegno costante verso la sensibilizzazione su un tema cruciale per la società contemporanea.

L’evento si configura quindi come un’occasione per riflettere, condividere e promuovere un cambiamento culturale profondo.

Con il sostegno del Comune di Roccadaspide, Miss Sud 2025 si preannuncia come un appuntamento imperdibile, un connubio perfetto tra l’estetica e le storie, i talenti e le emozioni che rendono unica la comunità del Sud.

Un evento che celebra la bellezza, la forza e la resilienza di donne che incarnano i valori di un’identità radicata nella tradizione e proiettata verso il futuro.