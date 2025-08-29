Miss Sud ad Agropoli: Eleganza, spettacolo e valori cilentani

Agropoli si veste di eleganza e festeggiamenti per l’attesa tappa cilentana del tour della 16ª edizione di Miss Sud, un evento che si preannuncia come un’esperienza coinvolgente e memorabile.

Domenica 31 agosto, a partire dalle ore 21:00, la suggestiva Piazza Vittorio Veneto, fulcro della vita agropolese, si trasformerà in un palcoscenico vibrante di luci, suoni e bellezza, accogliendo gratuitamente un pubblico desideroso di vivere una serata all’insegna dello spettacolo.

Più che un semplice concorso di bellezza, Miss Sud rappresenta un progetto culturale di ampio respiro, radicato nel territorio e proiettato verso un futuro di crescita e valorizzazione delle risorse femminili del Sud Italia.

L’evento, ideato e curato da Gino Stabile, si conferma un’importante vetrina per giovani donne che incarnano l’autenticità e la forza del Mezzogiorno, unendo talento, aspirazione e un profondo senso di appartenenza.

La scelta di Agropoli, con il suo centro storico intriso di storia e il lungomare che cattura l’essenza dell’estate, sottolinea il legame indissolubile con il territorio e il suo ruolo di polo turistico di primaria importanza.

La serata sarà condotta con energia e carisma dalla performer Sofia Bruscoli, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio emozionante e coinvolgente.

Ad arricchire ulteriormente l’evento, due ospiti d’eccezione: Monica Pignataro, interprete di un medley appassionante dedicato ai più grandi successi della musica italiana, e Enzo Fischetti, l’irriverente e talentuoso volto comico di Made in Sud, pronto a regalare momenti di puro divertimento.

Le candidate, provenienti da diverse località del Cilento, si sfideranno in una competizione basata non solo sull’aspetto esteriore, ma anche sulla personalità, l’eleganza e la capacità di rappresentare i valori del territorio.

Le ambite fasce provinciali di Miss Sud e Ragazza in Jeans assegneranno l’accesso diretto alla finale nazionale, un evento clou che si terrà a Roccadaspide e che incoronerà la vincitrice di questa edizione.

L’impegno di Miss Sud va oltre l’organizzazione di un evento di successo.

L’iniziativa si pone come piattaforma per promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza, aderendo alla campagna “Miss Sud dice NO alla violenza sulle donne”.

Un messaggio forte e necessario che sottolinea il ruolo di Miss Sud come agente di cambiamento positivo, capace di sensibilizzare il pubblico e di contribuire a costruire una società più equa e inclusiva.

La tappa di Agropoli si inserisce in questo percorso, incarnando i valori di bellezza, talento e impegno sociale che da sempre contraddistinguono il concorso.