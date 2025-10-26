Molisano Innova: Tecnologia e Solidarietà per il Mare Keniano

Un’Onda di Innovazione e Solidarietà: Tecnologie Molisane per la Salvaguardia del Mare Keniano e il Futuro dei BambiniUn’iniziativa pionieristica, nata dalla visione imprenditoriale di Domenico Guidotti, sta aprendo nuove prospettive per la protezione dell’ambiente marino del Kenya e per il sostegno alla comunità locale.

La sua azienda, Guidotti Ship, in collaborazione con la start-up Innovation Sea, sta esportando un modello di intervento antinquinamento all’avanguardia, integrando tecnologie innovative e un profondo impegno sociale.

Il progetto, formalizzato attraverso un protocollo d’intesa con Ecoworld, azienda keniana leader nella gestione dei rifiuti, e con la Wildlife Service, ente governativo responsabile del Parco nazionale marino di Watamu, rappresenta un ponte tra l’ingegno molisano e le sfide ambientali africane.

L’ambasciatore italiano a Nairobi, Vincenzo Del Monaco, ha espresso il suo sostegno all’iniziativa, sottolineandone il valore strategico per la cooperazione tra i due paesi.

Il cuore del progetto risiede nell’integrazione di diverse tecnologie: imbarcazioni specializzate per la rimozione di rifiuti plastici, droni per il monitoraggio aereo delle coste e dei fondali, e rover sottomarini per l’esplorazione e la raccolta in aree difficilmente accessibili.

Un elemento distintivo è l’introduzione della tecnologia blockchain, in partnership con Ecoworld, per tracciare e certificare il processo di raccolta e riciclo dei rifiuti, garantendo trasparenza e sostenibilità.

Questo approccio, già testato con successo lungo la costa molisana, mira a rivoluzionare il modo in cui si affronta l’inquinamento marino in Kenya, passando dalla raccolta manuale a un sistema più efficiente e tracciabile.

L’iniziativa non si limita alla salvaguardia dell’ambiente.

Guidotti e il suo team hanno condotto un’attenta analisi del territorio, identificando le aree più critiche e i bisogni più urgenti della comunità locale.

In linea con questo approccio olistico, il progetto include un importante componente di solidarietà sociale, rivolto ai bambini e ai giovani di Watamu, Kilifi e Malindi.

Durante la recente visita, sono state consegnate personalmente quasi 100 kg di materiale scolastico e abbigliamento a una scuola con dormitorio annesso, supportando l’istruzione e il benessere di 350 bambini.

Si stanno inoltre valutando soluzioni per l’invio di un container di materiale utile, a testimonianza dell’impegno a lungo termine verso la comunità keniana.

La collaborazione con le università di Napoli (corso di Oceonografia) e Nairobi rafforza ulteriormente la natura scientifica e formativa del progetto, promuovendo la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative per la gestione sostenibile delle risorse marine.

L’obiettivo finale è creare un modello replicabile, in grado di contribuire alla protezione degli oceani e al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità costiere, unendo l’innovazione tecnologica all’impegno umano.