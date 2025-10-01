Molisano scosso: duplice omicidio e figlia ferita

La comunità molisana è scossa da un drammatico evento che ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto sociale.

Salvatore Ocone, con un gesto di inaudita violenza, ha perpetrato un duplice omicidio, privando la vita della moglie, Elisa Polcino, 49 anni, e del figlio quindicenne Cosimo.

A gravare su questa tragedia, la figlia sedicenne, testimone oculare di una scena di indicibile dolore, che ha subito lesioni alla testa a seguito dell’aggressione.

La dinamica degli eventi ha visto l’uomo allontanarsi dalla scena del crimine a bordo del proprio veicolo, in direzione di Campobasso.

Il tardo pomeriggio di ieri, la ragazza è stata rinvenuta all’interno dell’autovettura, e prontamente soccorsa.

L’emergenza sanitaria ha inizialmente disposto il trasferimento in ospedale a Campobasso, per le prime cure e una valutazione approfondita delle lesioni.

Successivamente, al fine di garantire una gestione più specialistica e complessa, la giovane è stata trasportata alla Neuromed di Pozzilli, centro di eccellenza in ambito neurochirurgico.

L’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta è stato delicato e complesso, volto a stabilizzare le condizioni della paziente e a mitigare i danni cerebrali subiti.

La sua situazione clinica, al momento, è definita “stazionaria”, un termine che indica una relativa assenza di peggioramento, pur rimanendo sotto strettissima osservazione da parte di un team di specialisti.

Nonostante la gravità del trauma subito, non vi sarebbero al momento elementi che facciano presagire pericolo di vita immediato.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’intera vicenda e fare luce sulle motivazioni che hanno spinto Salvatore Ocone a compiere un gesto così violento.

L’attenzione è ora rivolta alla figlia, la cui fragilità psicologica e fisica richiede un supporto continuo e multidisciplinare.

Il bollettino medico dettagliato, che fornirà maggiori informazioni sul quadro clinico della giovane, è atteso per la mattinata odierna.

La comunità molisana, nel frattempo, si stringe attorno alla famiglia, in un momento di profondo dolore e sgomento.