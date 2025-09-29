Mondragone: Incendio Industriale e Allarme Chimico, Intervento Vigili del Fuoco

Un evento critico ha interessato Mondragone, in provincia di Caserta, con l’insorgere di un incendio in un impianto industriale specializzato nella gestione di sostanze chimiche.

L’incendio, le cui cause sono al vaglio delle autorità competenti, ha provocato il rilascio di una densa e visibile nube di fumo bianco, estesa su un’area considerevole e percepibile a distanza.

La natura stessa delle sostanze stoccate, in particolare la presenza di cloro, ha imposto un approccio di gestione dell’emergenza particolarmente rigoroso e specializzato.

Immediatamente attivate, due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Aversa e Mondragone, si sono precipitate sul luogo dell’incendio, intraprendendo azioni tempestive per contenere la propagazione delle fiamme e mitigare l’impatto ambientale.

L’utilizzo di schiuma specifica, formulata per combattere incendi di natura chimica, si è rivelato cruciale per l’efficacia delle operazioni di spegnimento, minimizzando i rischi connessi alla reattività delle sostanze coinvolte.

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) del Comando di Caserta, supportato da un carro autoprotettori.

Questa unità specializzata ha fornito competenze fondamentali nella valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici, garantendo la sicurezza del personale di soccorso e la gestione proattiva di potenziali contaminazioni.

Il monitoraggio costante dell’aria e del suolo è stato eseguito per determinare l’estensione della dispersione della nube e stabilire eventuali misure di protezione per la popolazione residente.

Parallelamente, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire a Sessa Aurunca, dove un incendio ha devastato un’azienda agricola.

Le fiamme, originate in circostanze ancora da chiarire, hanno rapidamente coinvolto un capannone destinato al deposito di mezzi agricoli, inclusi trattori, autocarri e attrezzature dedicate alla semina.

La perdita di tali risorse rappresenta un duro colpo per l’attività agricola locale, accentuando le ripercussioni di questa giornata all’insegna dell’emergenza.

L’intervento dei soccorritori in entrambe le località testimonia l’intensità delle attività e la complessità delle sfide che i Vigili del Fuoco affrontano quotidianamente, richiedendo prontezza, competenza e un costante aggiornamento sulle diverse tipologie di rischio.