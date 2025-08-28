Monossido di Carbonio e Morte di Marchionni: Nuovi Interrogativi

La vicenda legata alla tragica morte di Giovanni Marchionni, il ventunenne originario di Bacoli (Napoli) scomparso l’8 agosto a Portisco, Olbia, continua a generare interrogativi e a focalizzare l’attenzione su dinamiche complesse che coinvolgono un lussuoso yacht da diciassette metri.

L’indagine, ora al vaglio della Procura di Tempio Pausania, ha recentemente visto l’esecuzione di una perizia tecnica approfondita a bordo dell’imbarcazione, mirata a chiarire le cause del decesso e a escludere possibili fattori ambientali o strutturali che potrebbero aver contribuito alla tragedia.

Le prime rilevazioni effettuate dai periti nominati dalla Procura hanno evidenziato la presenza di concentrazioni di monossido di carbonio (CO) nelle aree interne dell’imbarcazione, in particolare nella cabina occupata dal giovane Marchionni.

Il monossido di carbonio, gas inodore e incolore, rappresenta un pericolo significativo per la salute umana, anche in concentrazioni relativamente basse, poiché interferisce con il trasporto dell’ossigeno nel sangue.

La sua origine, secondo le prime indicazioni, sembra essere riconducibile a una delle batterie di alimentazione dell’imbarcazione, elemento che solleva interrogativi sulla corretta manutenzione e ventilazione degli impianti a bordo.

La proprietà dell’imbarcazione, rappresentata dal suo legale, ha espresso riserve in merito alle conclusioni preliminari della perizia.

L’avvocato Murrighile ha infatti sottolineato come le batterie esaminate non presentino anomalie significative e come i livelli di CO rilevati siano al di sotto delle soglie considerate pericolose.

Questa posizione, tuttavia, non inficia l’importanza di una verifica accurata di tutti gli aspetti tecnici dell’imbarcazione, inclusa l’efficienza dei sistemi di ventilazione e l’integrità degli impianti di scarico dei gas di combustione.

Il sopralluogo a bordo, condotto congiuntamente dai periti della Procura, quelli designati dalla famiglia Marchionni e quelli incaricati dalla proprietà, ha previsto l’attivazione dei motori e dell’impianto di condizionamento, al fine di simulare le condizioni che avrebbero potuto esistere al momento del decesso.

L’attenzione dei periti della Procura, sotto la guida dei magistrati Capasso e Aucone, si è concentrata sulle batterie situate nella zona di prua, in prossimità della cabina dove è stato ritrovato il corpo del giovane.

Parallelamente, l’esame autoptico sul corpo di Giovanni Marchionni, pur non fornendo una certezza assoluta, ha inizialmente escluso una diretta correlazione tra il decesso e l’inalazione di monossido di carbonio.

Tuttavia, l’intero quadro deve essere valutato nella sua complessità, tenendo conto di tutti gli elementi emersi dall’indagine.

Al momento, il procedimento è iscritto a carico di ignoti, ma l’evoluzione delle indagini potrebbe portare a nuovi sviluppi e all’identificazione di eventuali responsabilità.

La ricostruzione degli eventi che hanno condotto alla morte di Giovanni Marchionni si presenta come un intricato puzzle, la cui soluzione richiederà un’analisi rigorosa di tutti i dati disponibili e una profonda comprensione delle dinamiche che regolano la sicurezza a bordo di imbarcazioni da diporto.

La vicenda, al di là delle implicazioni legali, pone un’urgente riflessione sulla necessità di rafforzare i controlli e le misure preventive volte a garantire la sicurezza di tutti coloro che si affidano a questo tipo di imbarcazioni, minimizzando il rischio di incidenti e tragedie evitabili.