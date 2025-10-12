Monte San Giacomo in lutto: tragedia sulla strada provinciale

Un velo di lutto cala su Monte San Giacomo, un dolore sordo che pervade le strade e le case, a seguito della tragica perdita di Angelo Saverio Spina, 65 anni, e Antonietta Aluotto, 57, vittime innocenti di un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Sanza e Monte San Giacomo.

La sindaca Angela D’Alto, con un atto formale che riflette il profondo cordoglio dell’intera amministrazione comunale, ha dichiarato lutto cittadino per la giornata delle esequie, un gesto che sottolinea l’importanza di questi due concittadini e il vuoto incolmabile lasciato dalla loro perdita.

La notizia ha scosso nel profondo la comunità sangiacomese, una rete di relazioni fitta e radicata dove ogni individuo incrociava il cammino di Angelo e Antonietta.

Saverio, affettuosamente ricordato come “Angelone”, incarnava la dedizione al servizio del prossimo, avendo gestito per anni l’agenzia di onoranze funebri, un’attività che lo ha avvicinato alla sofferenza altrui e lo ha reso, di conseguenza, un punto di riferimento per la comunità.

Antonietta, con la sua vivace energia e la sua passione per i fiori, era un elemento luminoso nel tessuto sociale, un’espressione tangibile di bellezza e gentilezza.

Il loro amore per i fiori non era una semplice passione, ma un linguaggio universale che li portava a creare meraviglie effimere, a celebrare la vita attraverso la delicatezza dei petali e la fragranza inebriante.

Questa passione si intrecciava con l’amore per le moto, un hobby che li ha spinti ad esplorare nuovi orizzonti, a condividere esperienze e a stringere legami che andavano oltre i confini del loro paese.

Il viaggio, l’avventura, la libertà che si prova sfrecciando sull’asfalto erano parte integrante della loro identità, un’espressione di vitalità che ora contrasta amaramente con la brusca interruzione della loro esistenza.

L’incidente, che ha coinvolto anche altri veicoli, ha spezzato questa esistenza in un istante, lasciando dietro di sé un groviglio di domande e un senso di ingiustizia profonda.

I soccorsi sono stati immediati e tempestivi, ma purtroppo inutili.

La donna ha perso la vita sul colpo, mentre l’uomo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 e l’intervento dell’eliambulanza, si è spento poco prima del trasporto ospedaliero.

In segno di rispetto e partecipazione, la bandiera comunale sarà a mezz’asta e l’amministrazione invita tutti i cittadini e le attività commerciali a sospendere le proprie attività durante il corteo funebre, un atto di solidarietà e di lutto che esprime la profonda commozione dell’intera comunità.

La scomparsa di Angelo Saverio Spina e Antonietta Aluotto lascia un vuoto incolmabile, un silenzio assordante che segna la fine di un capitolo importante nella storia di Monte San Giacomo.

Due vite spezzate troppo presto, due persone amate e rispettate che hanno lasciato un’eredità di gentilezza, dedizione e passione, un esempio di come vivere una vita piena e significativa, anche se breve.

Il loro ricordo rimarrà vivo nel cuore della comunità, un faro di speranza e di umanità in un momento di profondo dolore.