Montefredane, Irpinia: terremoto, attivati centri accoglienza e verifiche

A Montefredane, cuore dell’Irpinia scossa da un sisma di magnitudo 4.0 verificatosi nella notte, il Comune ha prontamente attivato due centri di accoglienza, un gesto concreto volto a rispondere alle esigenze immediate della popolazione.

Questi presidi di supporto, collocati strategicamente presso il Centro di Comunità parrocchiale di Arcella e in Via Roma, offrono un rifugio sicuro a coloro che, a seguito dell’evento sismico, preferiscono non rientrare nelle proprie abitazioni, manifestando comprensibile cautela.

L’emergenza, pur attenuata dalla rapidità della risposta istituzionale, richiede ora una fase di valutazione tecnica approfondita.

Le prime ispezioni, condotte immediatamente dopo la scossa, hanno rilevato segni di vulnerabilità strutturale in diverse abitazioni del centro storico, con la presenza di lesioni e distacchi di materiale lapideo.

Un quadro che impone un’analisi più dettagliata, mirata a definire con precisione il grado di sicurezza degli edifici.

“La nostra attenzione è rivolta alla tutela della collettività,” ha dichiarato il sindaco Ciro Acquino.

“Stiamo procedendo con verifiche rigorose, affiancati dai professionisti della Protezione Civile.

Ogni edificio, pubblico e privato, è oggetto di scrupolosi sopralluoghi, finalizzati a escludere rischi residui e a garantire la piena sicurezza di tutti i cittadini.

“L’amministrazione comunale riconosce e condivide l’apprensione diffusa tra la popolazione.

In questo momento delicato, si invitano tutti a mantenere la compostezza e a rifarsi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali emanate dall’amministrazione.

Un plauso sentito va rivolto alla Protezione Civile, alla Misericordia e all’inestimabile contributo dei volontari, che con dedizione e abnegazione si stanno adoperando per supportare la comunità.

Al di là dell’immediato intervento di assistenza, l’evento sismico solleva interrogativi più ampi sulla vulnerabilità del territorio e sull’importanza di investimenti strutturali per la mitigazione del rischio sismico.

La ricostruzione non sarà solo un ritorno alla normalità, ma un’occasione per ripensare il tessuto urbano e per rafforzare la resilienza della comunità, attraverso un approccio integrato che coniughi sicurezza, sostenibilità e qualità della vita.

La fragilità del patrimonio edilizio, spesso legata alla presenza di edifici datati e alla scarsa applicazione delle moderne tecniche di costruzione, emerge con chiarezza come una sfida cruciale per il futuro.

La necessità di promuovere una cultura della prevenzione e di sensibilizzare la popolazione sui rischi sismici si rende quindi imprescindibile.