Monti Lattari: Carabinieri e Eliportati smantellano coltivazione di cannabis

Nell’ambito di una complessa attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, supportati dall’intervento specialistico dello Squadrone Eliportato dei Cacciatori Calabresi, hanno condotto un’operazione di ampio respiro nei Monti Lattari. L’iniziativa, denominata “Continuum Bellum 3”, si è concentrata su aree particolarmente difficili da raggiungere, in una strategia mirata a contrastare l’attività di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.L’azione ha interessato un’area demaniale situata a Gragnano, precisamente nella località di Vallone Fondica, un territorio caratterizzato da una morfologia aspre e impervia, terreno fertile, in senso metaforico e letterale, per attività illegali legate alla produzione di droga. La scelta di questa area non è casuale: la sua inaccessibilità rende più complessa l’individuazione e l’intercettazione delle coltivazioni, richiedendo l’impiego di unità specializzate e tecniche operative avanzate.L’operazione ha portato al rinvenimento di un considerevole quantitativo di piante di cannabis, precisamente 110 esemplari, per la maggior parte di altezza superiore a un metro. La coltivazione era organizzata in sei diverse piazzole, suggerendo un’attività pianificata e gestita con una certa cura. La presenza di più piazzole indica una strategia volta a minimizzare il rischio e massimizzare la produzione, distribuendo il rischio di scoperta.La scoperta sottolinea la persistente sfida che le forze dell’ordine si trovano ad affrontare nel contrasto alla produzione illegale di stupefacenti in aree montane. La morfologia del territorio, pur offrendo un certo grado di protezione, non riesce a eludere la determinazione delle forze dell’ordine, che, attraverso un approccio sinergico e l’utilizzo di risorse specializzate, riescono a smantellare le coltivazioni e a sottrarre droga al mercato illecito. Le piante sequestrate sono state successivamente eliminate, impedendo che raggiungessero il mercato e che generassero ulteriori danni alla società. L’operazione “Continuum Bellum 3” rappresenta un tassello importante nel più ampio impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata e alla tutela della legalità nel territorio.