Monti Lattari: Scoperta Serre di Cannabis Nascoste tra i Cunicoli

Nell’aspro e selvaggio cuore dei Monti Lattari, un territorio ricco di storia e di biodiversità, si intensificano le attività di controllo volto a contrastare l’attività illecita del traffico di sostanze stupefacenti. Il caldo estivo, elemento naturale che favorisce la crescita della flora locale, si rivela paradossalmente un alleato per i coltivatori di cannabis indica, spingendo le forze dell’ordine ad adottare strategie di sorveglianza sempre più raffinate e mirate.L’operazione, orchestrata dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, si è avvalsa del supporto cruciale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, una risorsa specializzata in interventi in aree impervie e difficilmente accessibili. Fondamentale, inoltre, il contributo del 7° Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano, che, attraverso la sua prospettiva aerea, ha individuato e segnalato i punti di interesse, guidando i militari nel labirinto di vegetazione e sentieri tortuosi della località Mazzo.La scoperta è stata sconvolgente: un complesso sistema di coltivazione in piena attività, nascosto in un’area demaniale boschiva, composto da quattro piazzole interconnesse da un ingegnoso reticolo di cunicoli sotterranei. Questa architettura sotterranea non si limita a costituire un percorso alternativo per i coltivatori, ma suggerisce una sofisticata pianificazione volta a garantire una gestione discreta delle piante e a creare vie di fuga in caso di imprevisti. I Carabinieri, addentrandosi nelle strette gallerie, hanno svelato l’inganno, testimoniando l’ingegnosità e la determinazione di coloro che, sfruttando le peculiarità del territorio, tentano di eludere i controlli. Il sistema di cunicoli, oltre a facilitare il movimento del personale, fungeva da meccanismo di occultamento, preservando l’apparente naturalezza della vegetazione e minimizzando il rischio di insospettire le autorità.L’ispezione ha portato al rinvenimento di ben 267 piante di cannabis indica, di altezza variabile tra i 100 e i 150 centimetri. Dopo le necessarie operazioni di campionamento, previste per fini investigativi e analisi, le piante sono state eliminate sul posto, neutralizzando la coltivazione illegale e rimuovendo un potenziale pericolo per la salute pubblica. L’azione dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e nella tutela del territorio, un patrimonio naturale e culturale che merita di essere preservato da attività illecite che ne minacciano l’integrità.