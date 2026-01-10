Morsa meteorologica sul Golfo: Ischia e Procida isolate.

Il Golfo di Napoli è stretto in una morsa meteorologica, isolando di fatto le isole di Ischia e Procida.

Una perturbazione intensa, caratterizzata da venti di ponente particolarmente violenti – superando i 40 nodi – ha generato un moto ondoso significativo, con altezza delle onde che raggiunge i 3,5 metri.

Questa combinazione di fattori rende impraticabili le tradizionali rotte marittime, interrompendo i vitali collegamenti tra la terraferma e le isole.

La decisione di sospendere tutte le attività di navigazione, che impatta direttamente sulla vita quotidiana dei residenti e sulla stagione turistica, è stata presa per garantire la massima sicurezza.

Aliscafi e traghetti, che solitamente assicura un flusso costante di persone e merci tra Napoli e Pozzuoli, da un lato, e Marina Grande (Procida), Ischia Porto e Forio, dall’altro, sono fermi ai porti.

Anche le corse previste per Porta di Massa e l’approdo flegreo sono state sospese, sebbene alcune partenze siano avvenute nelle prime ore della mattinata, prima che le condizioni meteorologiche peggiorassero drasticamente.

La situazione, che si protrae in un contesto di crescente preoccupazione per l’impatto socio-economico, è soggetta a costante monitoraggio.

Le previsioni meteo indicano una persistenza delle avverse condizioni, rendendo probabile una prosecuzione della sospensione dei collegamenti marittimi per l’intera giornata.

L’interruzione dei trasporti marittimi, oltre alle ripercussioni immediate sul flusso turistico e sulle attività commerciali, solleva questioni relative alla vulnerabilità delle isole, dipendenti in larga misura dalla terraferma per approvvigionamenti e servizi essenziali.

La situazione evidenzia l’importanza di una pianificazione strategica per la gestione delle emergenze, che comprenda alternative di trasporto e meccanismi di supporto per la popolazione isolata.

Per chi necessita di spostamenti, si raccomanda vivamente di consultare le informazioni aggiornate fornite dai call center e dai siti web delle compagnie di navigazione, al fine di valutare la possibilità di riprogrammare i viaggi e di essere informati su eventuali comunicazioni ufficiali relative alla ripresa delle attività marittime.

L’attenzione alla sicurezza, in un contesto di instabilità meteorologica, rimane la priorità assoluta.