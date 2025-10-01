Mozzarella di Bufala Campana: L’Oro Bianco Italiano Conquista la Germania

L’Oro Bianco Campano Conquista Nuovi Orizzonti: La Mozzarella di Bufala DOP al Centro dell’Expo Anuga e OltreIl Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP intensifica la sua strategia di espansione nel mercato tedesco, un territorio di cruciale importanza per l’eccellenza agroalimentare campana.

L’imminente edizione di Anuga, il principale salone europeo dedicato all’agroalimentare, a Colonia, rappresenta un punto di svolta, un’occasione per consolidare la presenza del prodotto e rafforzare il legame con consumatori e operatori del settore.

L’approccio del Consorzio si articola su tre pilastri fondamentali: una presenza attiva e dinamica all’interno della fiera, eventi collaterali mirati a coinvolgere stakeholder e appassionati, e una campagna pubblicitaria evocativa, che celebra l’autenticità e il valore intrinseco della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

La Germania, seconda destinazione per l’export dopo la Francia, testimonia il crescente apprezzamento per un prodotto che incarna la tradizione e la qualità distintiva del territorio campano.

In preparazione all’edizione 2025 di Anuga, il Consorzio ha lanciato una campagna di comunicazione outdoor a Berlino e Colonia, sfruttando la visibilità delle stazioni della metropolitana.

In un’iniziativa sinergica con i Consorzi di Tutela della Ricotta di Bufala Campana DOP e del Prosciutto di San Daniele, il claim “Dolce Vita” accompagna immagini suggestive del prodotto, creando un’associazione immediata con lo stile di vita italiano, un valore aggiunto per il consumatore tedesco.

La presenza fisica ad Anuga, all’interno della collettiva Afidop (Padiglione 10.1, Stand G070-G078), si tradurrà in degustazioni guidate e show cooking innovativi, che esaltano la versatilità della Mozzarella di Bufala Campana DOP attraverso abbinamenti gastronomici sorprendenti.

Lo chef Riccardo Cogliano, ad esempio, proporrà una ricetta che unisce la tradizione e l’audacia, con una creazione a base di Bufala DOP, lamponi e olio al basilico.

La serata dedicata ai formaggi italiani, organizzata da Afidop, offrirà un’ulteriore vetrina per il prodotto campano, mentre un evento fuori salone, promosso dal Consorzio, esplorerà le contaminazioni culinarie tra la cucina italiana e quella tedesca, presso il birrificio Zur Malzmühle a Colonia.

Guidata da Angela Nobile, responsabile del settore Vigilanza, e Rita Liberi, segretaria di Direzione dell’ente, la missione in Germania sottolinea l’impegno del Consorzio nel coltivare relazioni strategiche e nel monitorare costantemente la qualità e l’autenticità del prodotto.

“Stiamo moltiplicando gli investimenti in Germania, un mercato strategico che richiede un’attenzione particolare”, afferma il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo.

L’analisi dei dati, fornita dal direttore Pier Maria Saccani, rivela una crescita significativa: una mozzarella DOP su tre viene esportata, e la Germania assorbe il 15,4% dell’export totale, con un potenziale di crescita ancora inesplorato, nonostante la complessità del contesto economico attuale.

Il valore complessivo dell’export di formaggi freschi in Germania, stimato a 168,9 milioni di euro (dati Nomisma 2024), rappresenta il 9% dell’export agroalimentare italiano e ha registrato un incremento del 9,8% nel 2024 rispetto all’anno precedente.

Questo dato testimonia non solo la crescente popolarità della Mozzarella di Bufala Campana DOP, ma anche l’attrattiva generale dei prodotti caseari italiani, confermando la loro capacità di conquistare i palati tedeschi e di contribuire significativamente all’economia nazionale.

Il futuro si prospetta roseo, con l’obiettivo di consolidare la presenza e di promuovere ulteriormente l’eccellenza campana sui mercati internazionali.